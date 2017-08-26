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Во Ржеве вновь закроют Новый мост на ремонт

Во Ржеве вновь закроют Новый мост на ремонт - ТИА
26 Августа 2017 18:31
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Администрация Ржева сообщает, что в связи с началом работ по ремонту Нового моста, с 28 августа движение по нему будет полностью ограничено. Легковые автомобили и автобусы будут осуществлять движение по временной схеме в обход Нового моста по маршруту: ул. Грацинского – Старый мост – ул. Разина – Советская площадь – ул. Ленина и обратно. Движение грузовых транспортных средств должно осуществляться в обход города Ржева по маршруту: а/д М-9 Москва-Рига «Балтия» - г. Зубцов – д. Крупцово – а/д А-112 Тверь-Ржев и обратно. Для пешеходов будет открыта пешеходная часть с одной стороны моста. 

В соответствии с календарным графиком работ по ремонту Нового моста движение по нему должно возобновиться до 1 сентября 2017 года. 

Напомним, речь идёт о недавно отремонтированном мосте через Волгу. Капитальный ремонт объекта начался в июле прошлого года. В декабре основные работы были завершены, мост полностью открыли для движения всех видов транспорта и пешеходов. Часть работ по погодным условиям перенесли на 2017 год. В том числе, покраску объекта и обустройство 50-метровой дороги под ним.

В ходе контрольных мероприятий на мосту были выявлены дефекты креплений перильных ограждений и металлических опорных частей балок, разрушение укреплений конусов береговых опор, повреждение асфальта на проезжей части и тротуарах.

Подрядная организация ООО "Трансстроймеханизация" должна завершить ремонт и устранение выявленных дефектов в этом сезоне.

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Метки: мост во ржеве новый мост во ржеве ремонт моста
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