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В Твери для ремонта дорог используют асфальтовую крошку после демонтажа покрытия на магистральных улицах

26 Августа 2017 13:39
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Фоторепортаж

В Твери продолжается ремонтная кампания на дорогах города. Работы ведутся не только на магистралях, но и на объектах улично-дорожной сети в отдаленных районах города.

Повысить качество содержания периферийных дорог позволит использование асфальтового гранулята, который остаётся в ходе демонтажа дорожного покрытия на магистральной улично-дорожной сети. Работы ведутся во всех районах города.

Вся асфальтовая крошка поступает в муниципальное предприятие «ЖЭК». При этом  контролю за хранением и расходованием материала уделяется самое пристальное внимание: гранулят принимается на хранение по специальным актам, с фотофиксацией. Всего в ходе ремонта должно образоваться порядка 20 тысяч кубических метров асфальтового крошки.

- Конечно, раньше в городе никогда не было асфальтовой крошки в таком количестве, - рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери Сергей Романов. - Это очень полезный материал, его можно использовать для решения проблем содержания грунтовых дорог, производить устранение дефектов дорожного покрытия во дворах, в межквартальных проездах.

В первую очередь, внимание уделено подъездным путям к социальным объектам. Так, ремонт ведётся в посёлке Химинститута, около детского сада №23, также устранены дефекты дорожного покрытия около школы №55 и т.д. Кроме того, работы производятся на улицах в частном секторе. Здесь осуществляется не только подсыпка, но и грейдирование дорог.

Качество проводимых работ контролирует комиссия в рамках проекта «Городская приёмка». В ее состав входят специалисты из различных профессиональных сфер, которые проверяют, насколько добросовестно подрядчики выполняют работы на объектах - будь то подготовка школ и детских садов, благоустройство дворов или ремонт дорог.

Планируется, что с помощью асфальтовой крошки можно будет устранить дефекты дорожного покрытия более, чем на 300 улицах.

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Метки: асфальтовая крошка ремонт дорог в твери
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Комментарии (2)

  • dsmile 
    ...Планируется, что с помощью асфальтовой крошки можно будет СКРЫТЬ  дефекты дорожного покрытия более, чем на 300 улицах.
    26.08.2017 14:02
    0 | 3

  • CADET 
    Пыль в глаза,деньги на ветер.
    26.08.2017 14:24
    0 | 1
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