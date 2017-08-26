В Твери временно перекрыт Волжский проезд

В связи с проведением ООО «Тверская генерация» работ по аварийному ремонту теплотрассы с 20:00 25 августа до 12:00 28 августа будет закрыто движение всех видов транспорта по Волжскому проезду на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской. В связи с этим в указанный период временно изменятся маршруты пассажирского транспорта. Движение троллейбусов будет организовано по следующим схемам: по маршруту №3 «ул. Левитана - Свободный переулок», по маршруту №4 «микрорайон «Чайка» - Свободный переулок».

ООО «Тверская генерация» предписано обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением ГИБДД МВД РФ по Тверской области.