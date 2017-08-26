В Кимрах двое грабителей ворвались в дом к пенсионеру и забрали 60 000 рублей

67- летний житель города Кимры обратился с заявлением в полицию и рассказал, что в его квартиру проникли неизвестные и силой похитили 60 000 рублей, после чего скрылись.

Полицейские установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики и следы. Ориентировка с приметами предполагаемых злоумышленников передали патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские патрули начали отрабатывать расположенный рядом жилой сектор.

В итоге грабителей задержали. Ими оказались неработающие, ранее судимые жители Московской области 28 и 30 лет. Подозреваемые доставлены в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Мужчин заключили под стражу. Оперативники проверяют их на причастность к иным преступлениям, совершённым на территории региона.