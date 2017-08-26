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В Западной Двине в жилом доме произошла утечка газа из баллона

26 Августа 2017 11:14
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25 августа, в 19:55 в одном из жилых домов на ул. Полевая в Западной Двине произошел хлопок газового баллона в жилом доме. На место происшествия выехали отделение пожарно-спасательной части №30, оперативная группа Западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона. К счастью, возгорания не началось и пожара не было. Однако в результате хлопка вылетели стёкла, повреждены  оконные рамы. Разрушения конструкций дома не произошло.

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Метки: хлопок газа западная двина газовый баллон
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