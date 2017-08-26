Жители Нелидовского края отмечают День района, День города и День шахтера

26 августа в Нелидовском районе проходят мероприятия, посвященные Дню района, а также Дню города Нелидово и Дню шахтера. В программе праздника – торжественные церемонии чествования новобрачных и новорожденных, ярмарка сельских поселений, выступления творческих коллективов из Нелидовского района и областной столицы и др.

Юным нелидовцам организаторы предлагают посмотреть шоу профессора Николя, поучаствовать в квестах, детских интерактивных площадках и других мероприятиях. Запланированы спортивные состязания по волейболу, футболу и стритболу, турниры по шашкам и теннису.

Справочно:

До 1917 года территория Нелидовского района входила в состав Бельского уезда Смоленской губернии. В 1944 году район был передан Великолукской, в 1957 году – Калининской области.

В начале ХХ века, после открытия железной дороги в направлении Риги, создана крупная станция четвертого класса «Нелидово».

В годы Великой Отечественной войны район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Полностью освобожден от оккупантов в марте 1943 года. На территории Нелидовского края погибли более 8500 советских воинов. Здесь находится около 30 воинских захоронений.

Послевоенное восстановление района связано со строительством шахт по добыче бурого угля, развитием промышленных предприятий города и возрождением колхозов. Всего на нелидовских шахтах с 1948 по 1996 год было добыто более 21 млн тонн угля.