В Тверской области задержали автоугонщика, который похитил Фольксваген у жительницы Москвы

В дежурную часть Максатихинского отделения полиции за помощью обратилась 37-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала о том, что у нее угнали автомобиль марки «Фольксваген». Сумма ущерба составила 400 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне вечером потерпевшая оставила машину во дворе своего дома в Максатихинском районе, а утром обнаружила пропажу автомобиля.

Спустя непродолжительное время полицейские обнаружили транспортное средство в Бологовском районе. Автомобиль был припаркован на обочине дороги в технически исправном состоянии. Дальше удалось установить и задержать угонщика. Им оказался 26-летний житель Вышневолоцкого района Тверской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ. Мужчина задержан , а угнанный автомобиль передан законной владелице.