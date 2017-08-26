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Тверичан и гостей города ждёт на первый гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья»

26 Августа 2017 09:16
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26 августа в Твери состоится гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья». Горожане и гости города смогут познакомиться с особенностями традиционной региональной кухни, купить фермерские продукты.

В фестивале примут участие 8 ресторанов города. Специально для мероприятия они подготовят меню, в котором будут представлены традиционные блюда региона. При этом готовить их будут из продуктов местного производства. Все желающие также смогут приобрести фермерскую продукцию на одной из площадок. Кроме того, запланировано проведение конкурса пирогов среди ресторанов. В роли жюри выступят посетители праздника.

Также на фестивале можно будет узнать историю тверской кухни, записать несколько старинных рецептов, приобрести ремесленные сувениры, побывать на выставке музыкальных инструментов в детской школе искусств №1. Кроме того, будет организована детская развлекательная программа, выступление тверских артистов.

По мнению организаторов, фестиваль, который будет проходить на площади Славы Твери с 10 до 22 часов, не только станет заметным явлением культурной жизни Твери, но и будет способствовать привлечению туристов, а также развитию национальных традиций в ресторанном бизнесе.

 

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Метки: фестиваль «Вкус Верхневолжья» тверь гастрономический фестиваль
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