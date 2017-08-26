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В Твери в детской горбольнице №1 проходит день открытых дверей

26 Августа 2017 09:11
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В субботу, 26 августа, детская городская больница №1 приглашает своих пациентов – юных жителей Центрального района – на День открытых дверей. Без направлений, в порядке общей очереди можно будет получить консультации различных специалистов.

В этот день прием будут вести: оториноларинголог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, хирург, логопед, ортопед, невролог, нефролог, пульмонолог, аллерголог. Также при необходимости юным пациентам будут даны направления на лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ.

Кроме того, в этот день можно будет завершить оформление документов в детские сады и школы, получить справки о состоянии здоровья для спортивных секций и кружков.

Всех юных пациентов ждет приятный сюрприз. С 11 до 13 часов возле поликлиники детской больницы №1, расположенной по адресу: Володарского, 50 - будет организована детская развлекательная программа с участием аниматоров.

Вход для всех свободный, прием ведется бесплатно. При себе необходимо иметь медицинский полис и амбулаторную карту.

Дополнительную информацию о времени и месте приема специалистов можно получить по телефонам: 32-16-42, 32-19-80, 33-94-27.

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Метки: детская больница №1 день открытых дверей
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Комментарии (3)

  • Добрый крот 
    У меня вопрос к руководительнице учреждения, в котором проходит сей эпохальный День. А разве в обычные дни, без открытых дверей, вход несвободный, вышеуказанные спецЫалисты не принимают, справки не выдаются и полис ОМС не имеет силы? Или этот Великий День всё же не столь велик, но является косвенным напоминанием того, как некая кандидат-желудочница печётся о здоровье участкового населения круглые сутки, а значит, тока она и есть самая лучшая из лучших, задвинувших свои кандидатуры для избрания в некий местный орган, где нет лентяев и проходимцев, где нет ворья, малоразвитых, но ловких на руку лжецов и трепачей языками, а все тока думают, думают, думают о народе? Второе. Зачем аниматоры?  Для вящей привлекательности той партийки, от которой задвигается докторица? Так ведь там и так клоунов достаточно. Третье. Бедные докторишки, которые "изъявили желание" работать в субботу для утоления предвыборной похоти кое-кого. Или сами возжелали за бесплатно, то есть даром, толкаясь в очереди и выкрикивая: Тётенька главврач-кандидатица, возьмите меня, у меня здоровье хорошее, я ещё могу сдавать кровь!!!)?
    26.08.2017 09:30
    0 | 5

    • Proletary 
      Насчет последнего пункта наиболее вероятным объяснением будет следующее: Продолжительность рабочего времени изменить не так просто, ТК никто не отменял, и стихийного бедствия в виде урагана Харви или массового прилета саранчи тоже не наблюдается. Остается следующее - оториноларинголог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, хирург, логопед, ортопед, невролог, нефролог, пульмонолог, аллерголог, а также аниматор получат отгул, и обратившиеся за консультацией в другие дни будут развернуты восвояси. Насчет аниматора не уверен, можа он там круглосуточно.
      Прикрепленные изображения:
      26.08.2017 11:49
      0 | 3

      • Добрый крот 
        Хм...Отгулы тожа надо оформить документально, иначе-это прогул-с... А можа кандидатица самолично оплачивает работу докторишек в выходной день, в конвертиках и в двойном размере? Тогда вопрос, а на какие шиши? Вряд ли, аспирирующая сопельки гражданка платит из своих личных сбережений...Скорее всего, докторишки в едином порыве сами возжелали потрудиться на благо и т.д. забесплатно, то есть это есть субботник.
        26.08.2017 12:20
        0 | 1
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