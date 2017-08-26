В Старице 6-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

24 августа 2017 года в 23 часа в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение, что в Старице из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома, выпал 6-летний мальчик. Проводится доследственная проверка.

Ребенка госпитализировали в ГБУЗ «Старицкая ЦРБ», далее для дальнейшего обследования в ГБУЗ «Областная ДКБ». Сейчас состояние мальчика удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Со слов матери ребенка известно, что врачи диагностировали у него легкое сотрясение мозга.