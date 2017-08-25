Редакция ТИА проверила арбузы и томаты в тверских магазинах на нитраты и ... крайне удивилась

После публикации народной новости «Арбузы на Вагонном и нитраты» на сайте ТИА, мы попросили у автора его волшебный нитратомер и решили устроить контрольную закупку арбузов и помидоров. В качестве «мишеней» съёмочная группа выбрала популярные сетевые магазины в Твери и развал в Южном. Закупка проходила весело: мы фотографировали в магазинах арбузы, а продавцы – зачем-то нас. Ну а если серьёзно, то результаты проверки ягод оказались для нас абсолютно неожиданными (полагаем, для владельцев нитратомера тоже).

Итак, в «Магните» мы купили арбуз «Россия» и такие же томаты.

В «Тележке» - модный нынче дорогущий жёлтый арбуз (почти 60 рублей за кг), который на поверку оказался красным, и розовый помидор. Никакой санкционки, все было российского производства.

В «Глобусе» мы соблазнились на дыню «Колхозницу». С помидорами выпендриваться не стали и взяли родные российские тепличные. Кстати, пока в гипермаркете мы фотографировали фрукты и овощи, нас зачем-то фотографировали продавцы.

На ближайшем развале нас быстро раскусили. Сначала удивились, почему мы берем четвертинку дагестанского арбуза и один астраханский помидор за полтора рубля, а потом догадались, что «для дела».

- Нам бояться нечего, у нас всё хорошее, мы сами едим, - убеждали нас продавцы. И даже «зуб дали» за натуральность продукта.

Нитрат-тестер – аппарат предельно простой в эксплуатации, доступный для понимания малому ребенку. Количество нитратов измеряется в миллиграммах на килограмм, нормальные значения по разным видам фруктов и овощей уже вбиты в память устройства, поэтому нужно просто выбрать нужный вид и нажать «ОК». Однако для чистоты эксперимента мы решили обратиться к специалистам ФГБУ «Тверской МВЛ», которые на нитратах, нитритах, пестицидах и иже с ними съели не одну собаку.

Для начала попробуем объяснить, что такое нитраты и чем они опасны для человека. Азот – один из макроэлементов – является одним из самых необходимых в нашей зоне и во многом определяет урожайность, как рассказал ведущий агроном лаборатории. Когда в почву попадают органические или минеральные удобрения, происходит целый цикл превращений, одна из конечных стадий которых нитрат-ион NO3. Для растений он не токсичен, но когда его слишком много, растения образуют большую вегетативную массу, увеличивается их урожайность, но падает качество.

В организме человека, потребляющего такие растения, неопасный нитрат NO3 превращается в опасный нитрит NO2.

- Вместо свободной молекулы кислорода наш гемоглобин подцепляет NO2, превращается в метгемоглобин и своей функции уже не выполняет. Тем самым у человека образуется кислородное голодание, - рассказывает Ирина Васючкова, заведующая отделом безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции. – В течение нескольких дней нитриты выводятся из организма, конечно, при условии, что человек их постоянно не употребляет.

В Тверскую МВЛ для проверки мы притащили жёлтый арбуз из «Тележки».

Нитратомером истыкали арбуз в нескольких местах и получили… абсолютно разные значения: от некритичного превышения нитратов 63 мг/кг (при норме 60) до критичного 97 мг/кг.

Для сравнения количество нитратов мы измерили на профессиональном оборудовании – ионометре. Для этого арбуз пришлось разрезать. Нахваленная ягода оказалась отнюдь не жёлтой, а самой обыкновенной красной, только с тонкой коркой.

Сначала арбуз измельчили на тёрке, отмерили в 2 колбы по 10 граммов (в лаборатории всегда делают два параллельных измерения для чистоты исследования). Измельченную мякоть залили реактивом, перемешали в течение трех минут… и получили противоположные нитротомеру результаты.

Количество нитратов в арбузе оказалось минимальным – меньше 29, 7 мг/кг (это минимальная цифра, которую может показать ионометр).

На логичный вопрос, почему столь разные значения, сотрудники лаборатории объяснили, что нитрат-тестер имеет абсолютно другой принцип работы и измеряет электропроводность среды плодов или овощей, то есть общее содержание растворенных солей в воде, а их немеренное количество – нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты. Поэтому правды о содержащихся нитратах в купленном овоще или фрукте обыкновенный покупатель с помощью обыкновенного тестера, как ни жаль, не узнает.

- На самом деле повышенное количество нитратов чаще всего в свёкле находят, а все арбузов боятся, - рассказала Ирина Васючкова.

Раз уж нитратов в желтом-красном арбузе не нашлось, мы его тут же в лаборатории разрезали и съели. На вкус арбуз оказался отвратительным.

Вернувшись в редакцию, мы все же решили измерить оставшиеся арбузы и помидоры нитрат-тестером. Все значения оказались либо в норме, либо чуть выше нормы.

Измерили даже самое обыкновенное дачное яблоко. Всё в норме:

В общем, эксперимент наш хоть и не удался, но было интересно.