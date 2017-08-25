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Тверичан - любителей поэзии серебряного века - приглашают принять участие в конкурсе чтецов

25 Августа 2017 16:18
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Тверской областной Дом народного творчества объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе чтецов-любителей «Дыхание серебряного века», посвященном 150-летию Константина Дмитриевича Бальмонта.

К участию в конкурсе приглашаются чтецы-любители и поэтические театры в следующих возрастных категориях: от 7 до 10 лет; с 11 до 18 лет; с 19 и старше.

В конкурсной программе могут быть представлены поэтические и прозаические произведения поэта К.Д.Бальмонта, произведения поэтов серебряного века и современных авторов на патриотическую тему, а также отрывки из поэтических спектаклей и композиций.

Подробности на odnt-tver.ru

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Метки: конкурс чтецов бальмонт поэзия серебряного века
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