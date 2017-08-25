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Сотрудника УФСИН обвиняют в получении взятки

25 Августа 2017 16:11
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Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, обвиняемого в получении взятки.

С сентября по 24 ноября 2014 года обвиняемый получил от осужденного через посредника взятку в сумме более 14 тысяч рублей за составление на него характеристики с изложением заведомо не соответствующих действительности сведений о положительном поведении осужденного. На основании этой характеристики осужденный был представлен к условно-досрочному освобождению.

В отношении взяткодателя следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника".

Кроме этого, с 30 октября 2015 года по 18 февраля 2016 года обвиняемый также получил взятку в сумме 9 тысяч рублей от осужденного за общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело направлено в суд

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Метки: взятка уфсин су ск рф по тверской области
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