Сотрудника УФСИН обвиняют в получении взятки

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, обвиняемого в получении взятки.

С сентября по 24 ноября 2014 года обвиняемый получил от осужденного через посредника взятку в сумме более 14 тысяч рублей за составление на него характеристики с изложением заведомо не соответствующих действительности сведений о положительном поведении осужденного. На основании этой характеристики осужденный был представлен к условно-досрочному освобождению.

В отношении взяткодателя следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника".

Кроме этого, с 30 октября 2015 года по 18 февраля 2016 года обвиняемый также получил взятку в сумме 9 тысяч рублей от осужденного за общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело направлено в суд