Минпромторг РФ внес в правительство законопроект об обязательной сертификации счетчиков воды, тепла и электроэнергии

Документом предлагается дополнить единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, разделами «4213 Приборы для измерения количества жидкостей и газов», «4218 Приборы для измерения количества тепловой энергии» и разделом «4228 Приборы для измерения электрической энергии».

- Обязательная сертификация приборов учета, предлагаемая проектом постановления, не только сориентирует потребителя на качественную продукцию, тем самым исключив любые неточности в расчетах коммунальных услуг, но и повысит конкурентоспособность отечественных товаров на российском и международном рынках, - цитирует пресс-служба Минпромторга главу ведомства Дениса Мантурова.

Процедуру будут проводить органы по сертификации, аккредитованные в Национальной системе аккредитации. Предполагается, что она начнется с 1 сентября 2018 года.

По задумке, законодательная новация должна защитить внутренний рынок от контрафактных и некачественных приборов учета воды, тепла, электроэнергии.

Источник уточняет, что вопрос о качестве средств измерений обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнес-сообществом в апреле 2017 г. в Великом Новгороде. Представители потребительских и деловых организаций сообщили о возросшем количестве случаев недобросовестной конкуренции: некоторые иностранные производители выдают собственную низкокачественную продукцию за товар российского производства. По итогам совещания президент дал поручение внести в законодательство изменения.