Во Ржевском районе вырубка леса идёт законно, а вот за пни накажут. Ответ на народную новость

14 июля на нашем сайте была опубликована народная новость "В Ржевском районе варварски вырубают вековые сосны". Читательница переживает, что некая компания ведёт вырубку древесины в промышленных масштабах, при этом в лесу остаётся много отходов. Из ответа администрации Ржевского района следует, что вырубку там ведёт ООО "Оптимум". А вот в Министерстве лесного хозяйства Тверской области уверили, что там ведётся санитарная вырубка, а также заготовка древесины на законных основаниях. И всё же нарушения лесного законодательства есть.

Ответ:

Министерство лесного хозяйства Тверской области рассмотрело Ваше обращение о вырубке деревьев в районе населенных пунктов Кокошкино, Рязанцево, Жуково Ржевского района Тверской области, поступившее из Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры, и сообщает следующее.

По информации ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области», в районе указанных населенных пунктов на землях лесного фонда по результатам проверки санитарного и лесопатологического состояния лесных участков проводились санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочная санитарная рубка). Заготовка древесины проводилась на основании государственного задания, доведенного Министерством лесного хозяйства Тверской области до ГБУ «ЛИЦ - Тверьлес» и утвержденного приказом Министерства от 19.01.2016 № 5-п.

Указанные мероприятия проводятся в соответствии с действующим лесным законодательством.

Между тем, в ходе осмотра лесных участков 15.08.2017 выявлены нарушения лесного законодательства, выразившееся в непроведении очистки мест рубок от порубочных остатков.

По установленным фактам не очистки мест рубок от порубочных остатков Ржевским отделом лесного хозяйства ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области» принимаются меры, направленные на привлечение к административной ответственности лицо, допустившее неочистку лесных участков.

Контроль за проведением работ по вырубке древесины осуществляет Ржевский отдел лесного хозяйства ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области».

Из ответа видно, что надежды местных жителей о спасении леса не оправдаются: древесину буду заготавливать и дальше. Вот только пни всё же придётся выкорчевать.