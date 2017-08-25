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Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

25 Августа 2017 15:11
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Перспективы развития муниципального общественного транспорта в Твери обсуждались сегодня, 25 августа, на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя с участием руководителей ООО «ПК Транспортные системы».

- Один из проектов в сфере муниципального городского транспорта –развитие трамвайного сообщения в Твери. У нас есть действующая ветка, а также площадки, которые могут быть использованы для развития трамвайных маршрутов, – отметил Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил о масштабных проектах «Тверь Сити» и «Тверь Экспо», которые планируется реализовать в областной столице. По мнению главы региона, в концепцию может вписаться электронный транспорт.

- Все приезжающие в Тверь смогут напрямую добраться от вокзала до областного выставочного центра. Таким образом, будет создана логистическая конструкция, которая обеспечит комфортный формат передвижения, – сказал Игорь Руденя.

Президент ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур считает, что у Твери есть перспективы в развитии этого вида транспорта.

- История города долгие годы была связана с трамваями. Нужно сохранить трамвайную систему в столице региона, – поддержал губернатора Феликс Винокур.

Стороны обсудили возможность создания ремонтной базы для трамваев на площадке одного из дочерних предприятий «Трансмашхолдинга», в который входит «ПК Транспортные системы», и другие вопросы, связанные с организацией муниципальных маршрутов.

Игорь Руденя поручил разработать «дорожную карту», в которой будут отражены мероприятия по развитию трамвайного сообщения в Твери.

ООО «ПК Транспортные системы» на базе Тверского вагоностроительного завода в течение трех лет планирует выпустить для Москвы 300 низкопольных трамваев «Витязь-М». Современный городской транспорт, произведенный в Твери, уже вышел на столичные маршруты. В целом заказ предполагает, начиная с 2017-го, выпуск порядка 100 трамваев в год.

В производстве трамваев «Витязь-М» задействовано еще одно предприятие «Трансмашхолдинга», расположенное в Твери – ОАО «Центросвармаш». Завод занимается изготовлением поперечных балок и рам для тележек.

Развитие промышленного потенциала Верхневолжья, и, в частности, ТВЗ – одно из направлений сотрудничества между Правительствами Тверской области и Москвы в рамках соглашения, подписанного губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным в апреле 2016 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: трамвай игорь руденя общественный транспорт
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Комментарии (16)

  • kudimov 
    На данном этапе - это ставить мертвому припарки.
Умерла, так умерла. Раньше надо было взрождать или даже говорить о возрождении, а не аккурат перед выборами.
    25.08.2017 15:23
    2 | 9

  • zilberman 
    Эти чудаки продали городу трамваи, которые в отличии от древних КТМ, стоят в депо куда как больше чем ездят, несмотря на то, что они новые и вообще на гарантии. 
И после этого, они все равно рвутся "развивать" Тверь в едином экстазе с Руденей. Ну что тут скажешь. Они достойны друг друга.
    25.08.2017 15:23
    0 | 11

    • Valdemar 
      Я кстати на каком то сайте читал, сразу скажу не знаю правда это или нет, что такой трамвайчик Витязь-М стоит 80 или 90 лямов, подзабыл просто. Так что Твери они всё одно не светят, ну разве что Собянин не подарит. :-)
      25.08.2017 16:44
      0 | 1

  • Ин окентий 
    ааааа  предвыборный бред!
    25.08.2017 15:27
    0 | 6

  • Sanytver 
    "Дорожную карту" по развитию трамвайных сетей ....АХхххххаааааа прикол, вы же сами сейчас снимаете рельсы во всем городе, о каком развитии вы говорите??????????
    25.08.2017 15:28
    0 | 13

  • arcadi007 
    Смотрите правде в глаза.
Не тянет Тверь трамваи. Денежков не хватает дороги ремонтировать.
    25.08.2017 15:29
    2 | 5

    • kentara 
      Нельзя тут такое писать, сейчас сторонники трамваев набросятся, расскажут как бюджет распределять. Им то виднее, что с бюджетом города, они же экономисты, через одного...
      25.08.2017 17:27
      0 | 0

  • Marusia 
    Здесь будет город САД!
    25.08.2017 15:36
    0 | 2

  • Rocker1986 
    Что за бред я прочитал сейчас???
Рельсы уже все сняли почти и асфальтом вот-вот закатают...какое нафиг развитие?
    25.08.2017 15:39
    0 | 9

  • bae99 
    Что есть ЭЛЕКТРОННЫЙ транспорт?
    25.08.2017 15:40
    0 | 6

    • toolmano 
      Вот тоже хотел спросить
      25.08.2017 15:43
      0 | 0

      • horton 
        Наверное, то же что и электрический докУмент )))
        25.08.2017 15:48
        0 | 3

  • Ferapont 
    Упсс..
    Прикрепленные изображения:
    25.08.2017 15:54
    0 | 2

  • RSERG 
    Все верно, как в песне. Сначала  трамвайные пути порушим а потом будем восстанавливать. Весь мир трамвая  мы разрушим,
До основанья, а затем.....
    25.08.2017 15:54
    0 | 3

  • bae99 
    Так они смотрят на Тверь
    Прикрепленные изображения:
    25.08.2017 15:54
    0 | 2

  • Kolyan 
    для полного развития  трамвайного развития в Твери осталось, в принципе, немного: снять рельсы с Тверского проспекта.
    25.08.2017 16:31
    0 | 4
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