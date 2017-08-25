Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

Перспективы развития муниципального общественного транспорта в Твери обсуждались сегодня, 25 августа, на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя с участием руководителей ООО «ПК Транспортные системы».

- Один из проектов в сфере муниципального городского транспорта –развитие трамвайного сообщения в Твери. У нас есть действующая ветка, а также площадки, которые могут быть использованы для развития трамвайных маршрутов, – отметил Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил о масштабных проектах «Тверь Сити» и «Тверь Экспо», которые планируется реализовать в областной столице. По мнению главы региона, в концепцию может вписаться электронный транспорт.

- Все приезжающие в Тверь смогут напрямую добраться от вокзала до областного выставочного центра. Таким образом, будет создана логистическая конструкция, которая обеспечит комфортный формат передвижения, – сказал Игорь Руденя.

Президент ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур считает, что у Твери есть перспективы в развитии этого вида транспорта.

- История города долгие годы была связана с трамваями. Нужно сохранить трамвайную систему в столице региона, – поддержал губернатора Феликс Винокур.

Стороны обсудили возможность создания ремонтной базы для трамваев на площадке одного из дочерних предприятий «Трансмашхолдинга», в который входит «ПК Транспортные системы», и другие вопросы, связанные с организацией муниципальных маршрутов.

Игорь Руденя поручил разработать «дорожную карту», в которой будут отражены мероприятия по развитию трамвайного сообщения в Твери.

ООО «ПК Транспортные системы» на базе Тверского вагоностроительного завода в течение трех лет планирует выпустить для Москвы 300 низкопольных трамваев «Витязь-М». Современный городской транспорт, произведенный в Твери, уже вышел на столичные маршруты. В целом заказ предполагает, начиная с 2017-го, выпуск порядка 100 трамваев в год.

В производстве трамваев «Витязь-М» задействовано еще одно предприятие «Трансмашхолдинга», расположенное в Твери – ОАО «Центросвармаш». Завод занимается изготовлением поперечных балок и рам для тележек.

Развитие промышленного потенциала Верхневолжья, и, в частности, ТВЗ – одно из направлений сотрудничества между Правительствами Тверской области и Москвы в рамках соглашения, подписанного губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным в апреле 2016 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области