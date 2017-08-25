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Илья Первухин и Александр Сергеев выступят в финале Чемпионата Мира

25 Августа 2017 14:47
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С 23 по 27 августа проходит Чемпионат Мира по гребле на байдарках и каноэ ICF 2017 в Чехии. Нашу сборную представляют 34 спортсмена из 20 регионов Российской Федерации. Среди них и два наших земляка. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады-2012 Илья Первухин выступает в составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 1000 м вместе с Кириллом Шамшуриным, Расулом Ишмухамедовым и Иваном Лиховидовым. А мастер спорта международного класса Александр Сергеев борется за награды мировой пробы на той же дистанции в байдарке-четверке вместе с Василием Погребаном, Русланом Мамутовым и Николаем Червовым.

Александр Сергеев поборется за медаль мирового первенства на дистанции 1000 метров, среди мужских байдарок- четверок. Квартет вышел в финал с результатом 2:58.484. Соперниками для российского экипажа станут команды из Австралии, Белоруссии, Венгрии, Германии и Испании. Заезд пройдет 27 августа в 09.02.

Илья Первухин вместе с Кириллом Шамшуриным, Расулом Ишмухамедовым и Иванов Лиховидовым выйдут на старт в 09.09 также 27 августа.

Мы желаем команде России успешных стартов и побед на Чемпионате мира!

 

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Метки: чемпионат мира по гребле илья первухин александр Сергеев тверские гребцы
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