Гостей и жителей Твери приглашают на бесплатную экскурсию «По гордым Волжским берегам»

26 августа Деловой информационный центр Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького совместно с Туристским информационным центром города Твери продолжат цикл бесплатных экскурсий «По гордым Волжским берегам» в рамках проекта «Открой для себя любимый город, прочти его как книгу».

Экскурсии-прогулки проводит главный библиотекарь Делового информационного центра Людмила Соколова.

Начало в 11:00. Место сбора – у памятника А.С. Пушкину на набережной в Городском саду.

Справки по тел.: (4822) 33-17-65.