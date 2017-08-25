В Твери водитель маршрутки игнорировал гаишников и возил пассажиров на неисправном автобусе

В Твери сотрудники госавтоинспекции остановили для проверки маршрутный автобус. Оказалось, что машина вышла на линию с техническими неисправностями. Инспектор выдал водителю предписание, которым запретил выходить на линию и возить пассажиров до устранения неполадок. Водителя предупредили, что игнорирование предписания приведет к уголовной ответственности. Но водитель требование полицейского проигнорировал и продолжал работать на ломаном автобусе, тем самым подвергал опасности жизнь и здоровье пассажиров. Водитель-рецидивист был вновь задержан гаишниками, автобус поставили на штрафстоянку

По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области