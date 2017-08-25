tvernews.ru
25 августа Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пройдет первый гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья»

25 Августа 2017 13:13
Автор:

26 августа в Твери состоится гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья». Горожане и гости города смогут познакомиться с особенностями традиционной региональной кухни, купить фермерские продукты.

В фестивале примут участие 8 ресторанов города. Специально для мероприятия они подготовят меню, в котором будут представлены традиционные блюда региона. При этом готовить их будут из продуктов местного производства. Все желающие также смогут приобрести фермерскую продукцию на одной из площадок. Кроме того, запланировано проведение конкурса пирогов среди ресторанов. В роли жюри выступят посетители праздника.

Также на фестивале можно будет узнать историю тверской кухни, записать несколько старинных рецептов, приобрести ремесленные сувениры, побывать на выставке музыкальных инструментов в детской школе искусств №1. Кроме того, будет организована детская развлекательная программа, выступление тверских артистов.

По мнению организаторов, фестиваль, который будет проходить на площади Славы Твери с 10 до 22 часов, не только станет заметным явлением культурной жизни Твери, но и будет способствовать привлечению туристов, а также развитию национальных традиций в ресторанном бизнесе.

В Тверской области ежегодно проводятся фестивали кулинарной тематики, мастер-классы с участием известных поваров. Наиболее известные из них - «Селигерский рыбник» в Осташкове, «У Пожарского в Торжке», праздник каши в городе Кашин. В столице Верхневолжья подобный фестиваль состоится впервые, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: фестиваль «Вкус Верхневолжья» тверь
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
155

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
66

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
61

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
36

Арбузы на Вагонном и нитраты

2017-08-21 11:52
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100