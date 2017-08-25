tvernews.ru
25 августа Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В ТвГУ откроется портретная галерея ректоров вуза

25 Августа 2017 13:03
Автор:

30 августа, в 12.00 в центральном корпусе ТвГУ состоится торжественная церемония открытия
портретной галереи ректоров вуза. Это большое событие в жизни университета открывает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня основания Тверского учительского института — первого  высшего  учебного заведения Твери, предшественника ТвГУ.

Гостями церемонии станут потомки  первого  ректора  Тверского  учительского  института Н.Д.Никольского, дети и внуки ректора В.В.Комина, Почетный ректор ТвГУ А.Н. Кудинов (ректор университета с 1986 по 2007 год), заведующий кафедрой политологии ТвГУ, профессор В.П. Гавриков (ректор ТвГУ с 2007 по 2009 год), а также заместитель Председателя Правительства Тверской области
А.В. Белоцерковский (ректор ТвГУ с 2009 по 2017 год).

Об истории создания портретной галереи ректоров расскажут и.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская и
автор полотен, член Союза художников России, заслуженный художник России Г.К. Самойлов. В  рамках  церемонии  открытия  галереи  также  пройдет презентация уникального издания «Тверской государственный университет: история в лицах».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: твгу ректоры твгу тверской государственный университет
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
155

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
66

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
61

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
36

Арбузы на Вагонном и нитраты

2017-08-21 11:52
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100