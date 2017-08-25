В ТвГУ откроется портретная галерея ректоров вуза

30 августа, в 12.00 в центральном корпусе ТвГУ состоится торжественная церемония открытия

портретной галереи ректоров вуза. Это большое событие в жизни университета открывает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня основания Тверского учительского института — первого высшего учебного заведения Твери, предшественника ТвГУ.

Гостями церемонии станут потомки первого ректора Тверского учительского института Н.Д.Никольского, дети и внуки ректора В.В.Комина, Почетный ректор ТвГУ А.Н. Кудинов (ректор университета с 1986 по 2007 год), заведующий кафедрой политологии ТвГУ, профессор В.П. Гавриков (ректор ТвГУ с 2007 по 2009 год), а также заместитель Председателя Правительства Тверской области

А.В. Белоцерковский (ректор ТвГУ с 2009 по 2017 год).

Об истории создания портретной галереи ректоров расскажут и.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская и

автор полотен, член Союза художников России, заслуженный художник России Г.К. Самойлов. В рамках церемонии открытия галереи также пройдет презентация уникального издания «Тверской государственный университет: история в лицах».