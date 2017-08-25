В Твери, на площади Капошвара, начались работы по замене трамвайных путей. Ремонт на этом участке не проводился около 30 лет. Площадь должна преобразиться благодаря совместным усилиям специалистов тверских и московских ремонтных бригад.

В 2015 году был закончен капитальный ремонт трамвайных путей участка от улицы Желябова до площади Капошвара. Сейчас замена рельсо-шпальной решетки ведется от пешеходного перехода на Капошвара до улицы Ерофеева. Эксперты отмечают, что это один из самых сложных участков в городе, где много пересечений. По словам специалистов, рельсы здесь находятся на предельном износе: сильно искривлены, продавлены, многократно заварены.

Тверская организация ООО СК «Стройсервис», которая выиграла конкурс по определению подрядчика на данные работы, проводит замену рельсо-шпальной решетки на этом сложном участке.

Московские дорожники должны сделать здесь качественное асфальтирование межрельсового пространства. При благоприятных погодных условиях работы должны быть завершены до 4 сентября, сообщает Управление информации администрации города Твери