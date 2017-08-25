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В Твери на площади Капошвара начались работы по замене трамвайных путей

В Твери на площади Капошвара начались работы по замене трамвайных путей - ТИА
25 Августа 2017 12:51
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Фоторепортаж

В Твери, на площади Капошвара, начались работы по замене трамвайных путей. Ремонт на этом участке не проводился около 30 лет. Площадь должна преобразиться благодаря совместным усилиям специалистов тверских и московских ремонтных бригад.

В 2015 году был закончен капитальный ремонт трамвайных путей участка от улицы Желябова до площади Капошвара. Сейчас замена рельсо-шпальной решетки ведется от пешеходного перехода на Капошвара до улицы Ерофеева. Эксперты отмечают, что это один из самых сложных участков в городе, где много пересечений. По словам специалистов, рельсы здесь находятся на предельном износе: сильно искривлены, продавлены, многократно заварены.

Тверская организация ООО СК «Стройсервис», которая выиграла конкурс по определению подрядчика на данные работы, проводит замену рельсо-шпальной решетки на этом сложном участке.

Московские дорожники должны сделать здесь качественное асфальтирование межрельсового пространства. При благоприятных погодных условиях работы должны быть завершены до 4 сентября, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: замена трамвайных путей капошвара
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Комментарии (9)

  • Ин окентий 
    Если сделают рельсы (если сделают - ключевое слово)  без резинообразной подложки (как в мАскве), то фуфло  - этот ремонт, мАсквичи для мАсквы так не делают!!!
    25.08.2017 13:12
    0 | 7

    • Ferapont 
      Даг, выше ши написано - нанята тверская контора для замены РШ-решетки.
РаботатЪ могут токмо по-тверски. С одна места сымутЪ, на друго поставятЪ. Работа непыльна для двух чебуреков. Несколько лямов за несколько метров за несколько недель. Гарантия - пыль. С нового года спросить будет не с кого.
      25.08.2017 14:55
      2 | 5

      • Ин окентий 
        ...Московские дорожники должны сделать здесь качественное асфальтирование межрельсового пространства... Вот в мАскве-то межрельсовое про-во на переездах асфальтом не ляпают!
        25.08.2017 15:04
        0 | 3

        • Ferapont 
          Да пусть делают.
Если работа тверских их устроит..
          25.08.2017 15:12
          0 | 2

  • Paul_Moriarty 
    Качественное асфальтирование? Ха-ха!
Довелось пару раз проехаться по "качественно" заасфальтированной Советской. Она вся ухабами. Колеса делают "шлеп-шлеп-шлеп", как будто по стыкам, типа как на мостах, едешь. Таджики лопатками ровнее прихлопывают.
    25.08.2017 13:12
    0 | 4

  • babayka69 
    Качественный асфальт промнется на качественных шпалах и взбухнет уже весной. Сколько раз уже эту проблему обсуждали. Молодцы, что освоили деньги.
    25.08.2017 13:32
    0 | 4

  • Барин 
    Сразу видно что наши делают, 2 рабочих с лопатами и пара экскаваторов на весь участок. Соответственно и пробки сразу. До москвичей им как до Луны. Противно смотреть на такую "работу".
    25.08.2017 13:43
    2 | 7

    • Paul_Moriarty 
      Количество экскаваторов и лопат никак на пробки не влияет. Просто это самый нагруженный перекресток в городе. Да еще и поток машин из центра из-за ремонта ушел сюда. Кроме того, за последнюю неделю движение в городе кратно усилилось.
Калинина, где работают мАсквачи, стоит уже минимум 2 недели, Советская поехала только сейчас, после полной закатки. Хотя, от обелиска до Тверского стояк.
      25.08.2017 13:58
      0 | 4

  • antiER 
    А поворот на Дарвина оставят? С обоих сторон или только со стороны вокзала? А поворот на пр. Победы уберут?
    25.08.2017 14:33
    0 | 5
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