Калининская АЭС направила более 5 миллионов рублей на поддержку образовательных учреждений округа

Калининская АЭС ежегодно оказывает помощь образовательным учреждениям Удомельского городского округа. На реализацию образовательных программ, ремонт детских учреждений территории расположения атомной станции, мероприятия по обеспечению безопасности пребывания детей, патриотическое воспитание, занятия спортом и укрепление здоровья учащихся направлено более 5 млн рублей.

Средства пошли на приобретение формы для кадетского класса в школе №1, замену оконных блоков на стеклопакеты в школе №2, детском саду «Буратино», Брусовской школе и детском саду Лесного района, проведение ремонтных работ помещения тира и замену линолеума в школьных кабинетах гимназии №3, проведение ремонтных работ помещений музея в школе №4, медицинского кабинета начальной школы «Садко», бассейна Центра развития ребенка детского сада «Кораблик», спортивного зала Молдинской школы. Оказана помощь Дому детского творчества и Детско-юношеской спортивной школе в организации работы спортивных секций, проведении соревнований, участия воспитанников в творческих конкурсах, а также на организацию в образовательных учреждениях Дня знаний 1 сентября.

Накануне нового учебного года Калининская атомная станция, приняв во внимание финансовые затруднения отдельных семей, проживающих в городском округе, оказала помощь в приобретении школьных принадлежностей и одежды. Финансовая помощь была оказана 114 детям: приобретены необходимые предметы для учебы и одежда, все, чтобы ребята чувствовали себя комфортно в образовательном пространстве и уверенно среди сверстников. Общая сумма средств, направленных станцией на данную адресную социальную поддержку семей, составила 350 000 рублей.

Руководитель Управления образования администрации Удомельского городского округа Любовь Корнилова от имени руководителей образовательных учреждений округа, родителей и себя лично выразила признательность директору Калининской АЭС Виктору Игнатову и всем работникам станции за неравнодушное отношение к юному поколению Удомли, готовность прийти на помощь.

- Совместно мы закладываем в сегодняшних школьниках важные понятия: добро, трудолюбие, долг, родина, любовь, отзывчивость и благодарность. Педагогическая копилка пополняется с каждым годом, с каждым благим делом, поддержка Калининской АЭС в этом смысле очень значима. Ребята вырастут и дальше продолжат развитие своей малой родины, - сказала она.