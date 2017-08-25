В Твери и области сохранится дождливая погода, ночи станут ещё холоднее

Конец августа теплом нас не порадует. Как сообщают тверские синоптики, дождливая и прохладная погода сохранится до конца месяца. Так, днём столбики термометров максимум поднимутся до +16...+18 градусов, утром и вечером будет прохладнее - до +13 градусов. Ночи станут ещё холоднее - в среднем температура воздуха составит около 8 градусов и даже меньше. Так, с 28 на 29 августа в отдельных районах Тверской области в ночные часы обещают всего лишь +4.

На предстоящих выходных и в начале следующей недели будут периодически идти дожди, облачность с прояснениям, ветер переменных направлений, умеренный.

Правда, начало сентября, как обещают метеорологи, должно порадовать теплом: температура воздуха днём может подняться до значений больше +20 градусов.