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В Твери и области сохранится дождливая погода, ночи станут ещё холоднее

25 Августа 2017 12:29
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Конец августа теплом нас не порадует. Как сообщают тверские синоптики, дождливая и прохладная погода сохранится до конца месяца. Так, днём столбики термометров максимум поднимутся до +16...+18 градусов, утром и вечером будет прохладнее - до +13 градусов. Ночи станут ещё холоднее - в среднем температура воздуха составит около 8 градусов и даже меньше. Так, с 28 на 29 августа в отдельных районах Тверской области в ночные часы обещают всего лишь +4.    

На предстоящих выходных и в начале следующей недели будут периодически идти дожди, облачность с прояснениям, ветер переменных направлений, умеренный. 

Правда, начало сентября, как обещают метеорологи, должно порадовать теплом: температура воздуха днём может подняться до значений больше +20 градусов.

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Метки: прогноз погоды в твери погода в твери погода похолодание
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Комментарии (3)

  • Ferapont 
    Грибы попрутЪ
    25.08.2017 12:40
    0 | 3

    • dojdinka 
      Не факт. Пока что прут одни резиновые лисички.
      25.08.2017 13:06
      0 | 1

  • horton 
    Плакали мои кабачки...
    25.08.2017 13:15
    0 | 0
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