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Тверь после выборов 10 сентября станет одноглавой

Тверь после выборов 10 сентября станет одноглавой - ТИА
25 Августа 2017 12:18
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После выборов в Тверскую городскую Думу 10 сентября в Твери вступит в силу новая редакция Устава Твери, по которой город вновь, как было до 2009 года, станет одноглавым: выбранный по конкурсу глава Твери будет возглавлять и городскую Администрацию.

Сегодня в Твери двухглавая система: председатель Тверской городской Думы Александр Корзин он же глава Твери, есть еще в городе сити-менеджер Алексей Огоньков, который возглавляет городскую Администрацию.

После выборов ситуация изменится: у Думы будет свой председатель, а глава города будет также выполнять функции и главы Администрации. Тверь возвращается к одноглавой системе, которая была до 2009 года, правда, теперь, главу будут избирать не на прямых выборах, а по конкурсу. Будет назначена конкурсная комиссия из 12 человек: 6 членов комиссии назовет  губернатор Тверской области, 6 – вновь избранная Дума. Конкурсная комиссия из всех претендентов выберет не менее двух на пост главы Твери. Тайным голосованием депутаты Тверской городской Думы выберут одного, который и возглавит город. Процедура смены власти продлится примерно 2,5 месяца; пока новый глава не будет утвержден, городом продолжат управлять Александр Корзин и Алексей Огоньков.

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Метки: выборы в думу одноглавая система в Твери выбирут нового главу
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Комментарии (17)

  • Partisan 
    Зря мы эту ораву кормим. Коты от скуки яйца лижут, а эти  - постоянно законы пишут. Про выборы...
    25.08.2017 12:34
    0 | 28

    • romich 
      Ты,  что ли,  кормишь?  Кормилец,  блин.
      25.08.2017 12:45
      19 | 2

      • romflyag 
        Конечно, мы все, может ты ухарь налогов не платишь, а я плачу будь здоров как, и этих бездельников чиновников содержу и тебя прихлебатель Крота тоже. А ты санитар, откуда думаешь деньги в бюджете берутся. Народ  многострадальный скидывается на утехи депутатские.
        25.08.2017 13:04
        0 | 16

        • romich 
          Бедному умом ромовому и иже с ним  свойственно  переоценивать своё участие в кормлении властей.  Он отчаянно глуп и предсказуем.
          25.08.2017 13:33
          7 | 0

          • Paul_Moriarty 
            Неужели они все на общественных началах трудятся и исключительно праной питаются?
            25.08.2017 14:16
            0 | 1

        • Naum 
          А зряплата у городских чиновников самая большая в нашей области из всех  муниципальных государственных служащих.
          25.08.2017 14:34
          0 | 1

      • jj_men 
        Корзин, это ты?
        25.08.2017 13:04
        0 | 6

  • abeltv 
    А почему нельзя нормально сделать выборную должность - глава г. Твери, который будет избираться горожанами, а не депутатами???
Непонятна логика таких вот изменений.
Горожанам нужна выборная должность мэра, который будет отвечать только перед избирателями и не будет подконтролен губернатору или кому-то ещё. Зачем все эти сложности - пора уже поменять устав города и сделать как хотят горожане!
    25.08.2017 12:55
    0 | 17

    • romflyag 
      Сделать так наверное можно( во сне), но сразу встанет вопрос, а нафига нам пришлый смотрящий(губернатор) из Москвы, своего захотим, да чтоб отвечал перед народом, а не перед Кремлём.
      25.08.2017 13:07
      0 | 9

      • dojdinka 
        "...да чтоб отвечал перед народом, а не перед Кремлём."  Только во сне!
        25.08.2017 13:54
        0 | 1

      • Alx 
        Так вроде Руденю население Тверской области и выбрало в 2016 году. 72% голосов набрал.
        25.08.2017 14:19
        0 | 0

        • fen 15 
          При явке 41,47% населения.
          25.08.2017 14:34
          0 | 3

  • JKTU 
    Точно. У них руки еще не отсохли-сами едят. Ну а на какие шиши...... Не все ли равно. Главное аппетит.
    25.08.2017 12:58
    0 | 3

  • hatamoto san 
    змей-горынычу хоть руби голову, хоть две - все равно не поможет(((
    25.08.2017 13:10
    0 | 6

  • SeregaTver 
    Предлагаю конкурс проводить в цирке, что бы электорат мог всех посмотреть. Готов купить билет через кассу цирка.
    25.08.2017 14:02
    0 | 4

  • fen 15 
    Не доверяет власть электорату, хватит с неё стресса и на выборах. Там запаришся колдовать. Есть старый анекдот:
 Звонит Чуркин на утро после выборов Путину.
 Владимир Владимирович у меня для вас две новости, одна плохая, другая хорошая. 
Давай с хорошей. 
Поздравляю вы стали президентом!!
Так что же тогда за плохая? 
За вас никто не проголосовал.
    25.08.2017 14:41
    1 | 4

  • vitold-abramov 
    Сослепу прочитал "Тверь после выборов 10 сентября станет одноглазой".
    25.08.2017 17:19
    0 | 2
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