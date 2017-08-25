Тверь после выборов 10 сентября станет одноглавой

После выборов в Тверскую городскую Думу 10 сентября в Твери вступит в силу новая редакция Устава Твери, по которой город вновь, как было до 2009 года, станет одноглавым: выбранный по конкурсу глава Твери будет возглавлять и городскую Администрацию.

Сегодня в Твери двухглавая система: председатель Тверской городской Думы Александр Корзин он же глава Твери, есть еще в городе сити-менеджер Алексей Огоньков, который возглавляет городскую Администрацию.

После выборов ситуация изменится: у Думы будет свой председатель, а глава города будет также выполнять функции и главы Администрации. Тверь возвращается к одноглавой системе, которая была до 2009 года, правда, теперь, главу будут избирать не на прямых выборах, а по конкурсу. Будет назначена конкурсная комиссия из 12 человек: 6 членов комиссии назовет губернатор Тверской области, 6 – вновь избранная Дума. Конкурсная комиссия из всех претендентов выберет не менее двух на пост главы Твери. Тайным голосованием депутаты Тверской городской Думы выберут одного, который и возглавит город. Процедура смены власти продлится примерно 2,5 месяца; пока новый глава не будет утвержден, городом продолжат управлять Александр Корзин и Алексей Огоньков.