В Твери задержали наркодилера со 100 граммами героина

В Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД задержали 22-летнего уроженца Средней Азии. При досмотре в присутствии понятых у мужчины обнаружено 17 полимерных свертков с порошком.

По версии следствия, злоумышленник приехал в Твери, чтобы сделать «закладки». После перечисления покупателями денег на счет, подозреваемый, через сеть Интернет, предоставлял им адреса тайных мест хранения наркотиков.

В результате обыска в квартире, арендованной задержанным, полицейские обнаружили и изъяли еще 50 свертков с порошкообразным веществом, деньги, электронные технические средства, использовавшиеся в незаконной деятельности, а также весы, целлофановая упаковка и другие приспособления для расфасовки наркотиков.

Экспертиза показала, порошок в свертках – героин, общий вес более 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Злоумышленник задержан в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Полицейские теперь устанавливают канал поставки наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области