Против подростков, избивших знакомую, возбудили уголовное дело

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья".

По версии следствия, 24 июля 2017 года две несовершеннолетние 1999 и 2000 года рождения в поселке Сандово Тверской области избили 15-летнюю девушку. Обвиняемые нанесли множественные удары ногами по голове и телу, причинив ей травмы, которые вызвали кратковременное расстройство здоровья потерпевшей продолжительностью не свыше 3-х недель. Кроме того, у избитой девушки остались ссадины и кровоподтеки на теле.

Расследование уголоного дела продолжается