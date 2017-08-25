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В 2017 году в Тверской области по вине пьяных водителей погибло 32 человека

25 Августа 2017 10:28
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Каждые выходные в Тверской области проходит рейд «Контроль трезвости». 18-20 августа сотрудники УГИБДД по Тверской области в регионе поймали 86 пьяных водителей, из них 23 катались по дорогам Твери. За 7 месяцев 2017 года по вине пьяных водителей в области произошло 109 ДТП, в результате которых погибли 32 и получили травмы 154 человека.

В соответствии с нормой ст. 264.1 УК РФ, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. За 7 месяцев 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции Тверской области выявлено 467 таких рецидивистов.

УГИБДД по Тверской области обращается к жителям: если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).
 

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Метки: контроль трезвости пьяные водители
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