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В Твери столкнулись две автолюбительницы, пострадала пассажирка

25 Августа 2017 10:04
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Фоторепортаж

24 августа в 21.00 в Калининском районе Тверской области на станции Чуприяновка 52-летний водитель «УАЗ Патриот» сбил пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. Пешехода с тяжелыми травмами доставили в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи.

В Ржеве Тверской области в 20.30 36-летний водитель автомобиля «Ауди 80» ехал по улицы Мира в сторону улицы Привокзальная и не пропустил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку госпитализировали.

В 16.35 в Твери на ул. Маяковского в районе д. 14 61-летняя водитель «Рено Меган»  «догнала» «Ниссан Кашкай» под управлением 32-летней женщины. В  ДТП пострадала 55-летняя пассажирка внедорожника, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Всего 24 августа произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек получили травмы.

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Метки: аварии дтп столкнулись автолюбительницы
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Комментарии (3)

  • Proletary 
    Лето кончается. Вместо автоледей на улицах все больше автолюбительниц.
    25.08.2017 10:20
    0 | 4

    • Mitrij 
      АвтолЯдей все больше, камрад.
      25.08.2017 11:21
      0 | 4

  • Varg 
    Это Кашкай до внедорожника повысили?
    25.08.2017 15:34
    0 | 0
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