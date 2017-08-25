В Твери столкнулись две автолюбительницы, пострадала пассажирка

24 августа в 21.00 в Калининском районе Тверской области на станции Чуприяновка 52-летний водитель «УАЗ Патриот» сбил пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. Пешехода с тяжелыми травмами доставили в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи.

В Ржеве Тверской области в 20.30 36-летний водитель автомобиля «Ауди 80» ехал по улицы Мира в сторону улицы Привокзальная и не пропустил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку госпитализировали.

В 16.35 в Твери на ул. Маяковского в районе д. 14 61-летняя водитель «Рено Меган» «догнала» «Ниссан Кашкай» под управлением 32-летней женщины. В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка внедорожника, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Всего 24 августа произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек получили травмы.