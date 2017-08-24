Присяжные признали ржевского таксиста виновным в убийстве, но не изнасиловании

В Тверском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по уголовному делу 29-летнего ржевского таксиста, обвинявшегося в изнасиловании и убийстве с целью сокрытия первого преступления.

Напомним обстоятельства дела. Утром 17 декабря прошлого года обвиняемый, занимавшийся частным извозом, изнасиловал свою пассажирку, которая ехала из Ржева в деревню Парихино. Осознавая, что потерпевшая может обратиться в полицию, таксист нанес женщине металлической трубой не менее 11 ударов по голове и шее. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте преступления. После совершения убийства злоумышленник сбросил обнаженное тело девушки в кювет автодороги и с места скрылся. Орудие преступления он тоже выбросил по пути следования во Ржев.

Вердиктом присяжных мужчина единогласно признан виновным в совершении убийства (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). А вот эпизод по изнасилованию (ч.1 ст. 131 УК РФ) они сочли недоказанным.

Вторые прения по уголовному делу пройдут 31 августа 2017 года.