Специалисты Центра «Лидер» очищают ржевскую землю от взрывоопасных предметов

Накануне в Тверскую область прибыли специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» для проведения пиротехнических работ по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Отряд работает в Ржевском районе. В его составе – 20 специалистов, а также 3 единицы техники.

24 августа взрывотехники обезвреживали территорию посевных площадей сельского поселения «Победа». Для проведения механизированной очистки местности использовали робота MV-4. Всего за сегодняшний день было обнаружено и обезврежено 8 снарядов времен Великой Отечественной войны. Из них:

- три 50-миллиметровые минометные мины;

- два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда;

- один 45-миллиметровый артиллерийский снаряд;

- один 37-миллиметровый артиллерийский снаряд;

- одна граната Ф-1.

Напомним, что ранее два пиротехнических расчета совместно с представителем администрации Ржевского района провели рекогносцировку и разметку рабочего участка, спланированного к очистке от ВОП, общей площадью 46,6 га.