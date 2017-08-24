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Активисты ОНФ обращают внимание властей на несанкционированные свалки в Тверской области

Активисты ОНФ обращают внимание властей на несанкционированные свалки в Тверской области - ТИА
24 Августа 2017 18:41
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В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» общественники провели рейд по несанкционированным свалкам в Калининском районе, отмеченным жителями на интерактивной карте свалок.

Ранее активисты ОНФ получили сообщения о ликвидации мест складирования мусора, однако в ходе рейда выяснилось, что не вся информация соответствует действительности. Так, на месте остаются три свалки твердых коммунальных отходов вблизи деревень Дмитровское и Отмичи. Хотя министерство лесного хозяйства Тверской области отрапортовало, что объекты убраны.

Как сообщил эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» Вячеслав Щербаков, это не единственный подобный случай. Аналогичная ситуация сложилась в Калязинском районе. Там власти сообщили об уборке территории кладбища. На деле значительная часть мусора осталась на месте, что было зафиксировано представителями Народного фронта.

- В подобных случаях мы вынуждены повторно обращаться к лицам, ответственным за уборку мусора, направлять информацию в контрольно-надзорные органы. Пока подобных примеров немного. В большинстве муниципалитетов местные власти идут навстречу, занимаются решением вопросов. К уборке свалок подключаются и активные граждане, которые выходят на субботники, – прокомментировал ситуацию Щербаков.

Он отметил, что за прошедший месяц в регионе заметно возросла активность населения. Только на территории Твери граждане сообщили о 52 объектах. При этом в большинстве случаев речь идет о стихийных свалках вблизи жилых домов. В то же время есть сигналы и о крупных свалках строительных и промышленных отходов, автомобильных покрышек. Такие случаи зафиксированы в Пролетарском районе вблизи реки Волги и в Заволжском районе города.

Всего в настоящий момент на карте экологического проекта ОНФ в Тверской области отмечено 210 объектов, 27 из них ликвидированы, 176 сигналов находятся в работе. Сообщить о несанкционированной свалке может каждый гражданин, зайдя на сайте экологического проекта ОНФ kartasvalok.ru. Ресурс позволяет не только оставлять сообщения о нарушениях экологического законодательства, но и отслеживать процесс ликвидации стихийной свалки или мусорного полигона.  При загрузке сообщения приобретают красный цвет, оранжевый цвет означает, что ведется работа по данному объекту, зеленый сигнализирует о ликвидации несанкционированной свалки.

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Метки: онф несанкционированная свалка незаконная свалка
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Комментарии (2)

  • pitkin 
    Такое ощущение,что мы живем в какой-то африканской стране...У нас куча всяких надзорных и контролирующих органов.Ау,где вы все?
    24.08.2017 19:58
    0 | 1

  • nynkuH 
    клованы
    24.08.2017 22:00
    0 | 1
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