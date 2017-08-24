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ТЮЗ открывает юбилейный сезон: зрителей ждут премьерные спектакли, а коллектив театра - насыщенная работа и повышенная зарплата

ТЮЗ открывает юбилейный сезон: зрителей ждут премьерные спектакли, а коллектив театра - насыщенная работа и повышенная зарплата - ТИА
24 Августа 2017 18:09
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Фоторепортаж

885-й раз Тверской театр юного зрителя распахнет свои двери. Этот год юбилейный, а потому и поклонников Мельпомены, и сотрудников ждет много интересного. 24 августа в ТЮЗе состоялась встреча труппы после летних каникул. На ней директор театра Александр Бахарев поделился отличными новостями и рассказал о планах на будущее.

Предстоящий сезон откроется "капустником" и премьерным спектаклем «Король Лир»

После каникул в театр вновь вернулся творческий коллектив, и с сегодняшнего дня здесь началась бурная работа и репетиции.

За 85 лет в ТЮЗе показали порядка 400 спектаклей, из которых 30 лишь за последние 5 лет. Тверской театр юного зрителя – это 57 тысяч посетителей в год.

В этом сезоне коллектив ТЮЗа будет удивлять.

Торжественное открытие театра состоится 6 октября. На «капустник» приглашены давние друзья театра, артисты, актеры и, конечно же, зрители. Это будет творческий вечер, концерт, на котором будут выступать различные коллективы, танцоры и певцы.

Большим сюрпризом станет премьерный спектакль «Король Лир» в постановке режиссера Наталии Лапиной. Тверские зрители уже видели ее работы - это «Алиса» и «Мертвые души», которые полюбились тверским театралам и стали одними из самых популярных спектаклей в городе.

Над премьерой ведется кропотливая работа, монтируются декорации и шьются костюмы по эскизам.

Зритель увидит новый спектаклю в конце ноября. Премьерные показы состоятся 24, 25 и 26 числа.

Александр Бахарев, директор ТЮЗа:

- До конца этого года у нас будет еще две премьеры, помимо «Короля Лира». Это будет постановка для самых маленьких на камерной сцене и новогоднее представление. Названия еще в разработке, решения за режиссерами. Спектакль на камерной сцене ставит Александр Романов. А вот над новогодним представлением работает московский режиссер Артур Ощепков. Это будет совершенно что-то замечательное. Артур Ощепков - великолепный хореограф, который поставил в нашем театре не один спектакль. Актеры доверяют ему От и До. Он замечательный человек и очень хорошо работает с детьми.

Глобальную реконструкцию переживет малая сцена ТЮЗа

Планов у директора театра громадье. В ближайшее время малую сцену отремонтируют. В будущем году будут выполнены проектные работы, а реконструкция начнется, скорей всего, в 2019-ом.

Все работы будут оплачены из областного бюджета.

Александр Бахарев, директор ТЮЗа:

- Мы все любим это здание. Что снаружи, что внутри оно требует давно очень серьезного ремонта. Другое дело, что это федеральный памятник архитектуры и нужно подготовить необходимые документы, сделать проектирование. На сегодняшний день идти по варианту глобальной реконструкции - не совсем правильное решение. Закрывать театр на несколько лет - это неверно.

В репертуаре появляется много спектаклей, которые очень хороши для маленького зрителя или искушенных театралов. Если ставить их на большой сцене, то мы в Твери можем не найти такого количества зрителей, поэтому малый зал на 150 мест -  это верное решение. Сразу же интересные возможности появляются у режиссеров и актеров. Это будет зал-трансформер, который не предполагает, что зритель только справа или слева. А тут сцена может быть везде, и зритель может быть где угодно. А потом приступим к реконструкции большого зала.

Реконструкции не остановят жизнь театра. Пока делается одна сцена, вторая принимает зрителей и наоборот. Кроме того, по замыслу директора, во дворе ТЮЗа появится новое здание для хранения декораций. Сейчас такой роскоши у коллектива нет.

ТЮЗ в поисках главного режиссера

Выборы главного режиссера – задача непростая. Тверской театр юного зрителя давно мечтает о том, чтобы в их дружный коллектив пришел человек, который занял бы очень ответственную должность главного режиссера. К сожалению, пока это вакансия открыта, и директор театра надеется в скором времени найти талантливого, творческого и организованного человека, который бы подошел на это место.

- Пока не получилось найти такого человека, который хотел бы вместе с нами работать над созданием этого театра и его репертуара. Отсутствие главного режиссера – это беда для большинства театров. В стране очень много талантливых режиссеров, но мало кто из них хочет брать на свои плечи самую сложную работу – не творческую, а административную, потому что главный режиссер – это труппа, это репертуар, это надо думать над тем, кто будет ставить и когда. Есть и много других вопросов. 

Но есть хорошая новость для коллектива. В этом году труппе повысили заработную плату, причем существенно, порадовал сотрудников Александр Бахарев. До конца года люди получат прибавку за прошедшие 8 месяцев. А со следующего – будут получать повышенную зарплату каждый месяц, а будут еще и премии.

Такое решение было принято на областном уровне. Прибавка к зарплате стала возможной благодаря решению губернатора, уточнил директор ТЮЗа.

Прибавление в творческой команде

В этом году к коллективу ТЮЗа присоединились и новички. Они совсем еще молодые, но очень амбициозные. 23-летняя Виктория Бакластова давно мечтала стать актрисой и сыграть роли именно на сцене Театра юного зрителя.

Теперь выпускница колледжа культуры в штате ТЮЗа, чему несказанно рада.

- Очень хочется работать. У меня много сил и много идей. Очень рада, что получилось попасть туда, куда именно хотела, и жду очень начала сезона.

Мой педагог - мастер Александр Борисович Романов - был моим преподавателем в колледже, а теперь он будет моим коллегой.

Я готова исполнять любые роли, пусть их будет еще и побольше. Куда не позовут, готова браться за все.

Фото ТИА и отдела по развитию Тверского ТЮЗа.

 

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Метки: тюз тверской театр юного зрителя театры твери
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Комментарии (2)

  • Добрый крот 
    Надысь сообщили, что докторишкам скоро деньжат существенно подкинут...Можа. Теперь и актёришек осчастливят. Тожа. Можа. А всё благодаря сами знаете кому.) Теперь все знают, что члены партии "народа" не дремлют, а денно и нощно бдят, думая о судьбах и чаяниях простого и серого населения, забывая поесть, пописать, а где-то даже и оправиться по-большому.
    24.08.2017 18:25
    0 | 2

    • jj_men 
      Та не-е-е... по-большому они оправляются часто, обильно и принародно - что ни заявление, то все по-большому.
      24.08.2017 19:23
      0 | 0
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