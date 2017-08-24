В Тверской области наложено 745 тыс. рублей штрафов за неисполнение подрядчиками требований по содержанию дорог

В Тверской области в июле 2017 года наложено 745 тыс. рублей штрафов на подрядные организации, не соблюдающие обязательные требования по содержанию дорог. Всего за этот месяц Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций проведены проверки 34 автодорог.

Глава региона поручил усилить надзор за обеспечением сохранности дорог региона и увеличить количество контрольных мероприятий.

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций в июле также рассмотрено 57 обращений жителей и организаций региона по вопросам ненадлежащего состояния дорог, проведены выезды на объекты. Всего за указанный период было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

С начала 2017 года областным ведомством составлено 34 протокола, наложены штрафы в размере 1 млн 680 тыс. рублей, сообщает правительство Тверской области