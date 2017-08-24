tvernews.ru
24 августа Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области наложено 745 тыс. рублей штрафов за неисполнение подрядчиками требований по содержанию дорог

24 Августа 2017 16:29
Автор:

В Тверской области в июле 2017 года наложено 745 тыс. рублей штрафов на подрядные организации, не соблюдающие обязательные требования по содержанию дорог. Всего за этот месяц Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций проведены проверки 34 автодорог.

Глава региона поручил усилить надзор за обеспечением сохранности дорог региона и увеличить количество контрольных мероприятий.

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций в июле также рассмотрено 57 обращений жителей и организаций региона по вопросам ненадлежащего состояния дорог, проведены выезды на объекты. Всего за указанный период было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

С начала 2017 года областным ведомством составлено 34 протокола, наложены штрафы в размере 1 млн 680 тыс. рублей, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: штрафы за неисполнение подрядчиками требований по содержанию дорог тверская область
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
155

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
64

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
61

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
36

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100