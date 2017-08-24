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В Твери осудили полицейского, который ударил задержанного ногой по голове

24 Августа 2017 16:07
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В Центральном районном суде рассмотрели дело водителя-полицейского ОБППСП УМВД России по г.Твери Дмитрия Хлуднева, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Ночью 22 января 2017 года в Центральный отдел полиции Твери для составления протокола об административном правонарушении были доставлены два пьяных гражданина. Один из задержанных отказался покинуть полицейскую машину. Тогда сотрудник полиции силой вытащил нарушителя из служебного автомобиля, при этом мужчина его оттолкнул. Полицейский  повалил правонарушителя на землю, чтобы надеть наручники.

Хлуднев пришёл на помощь напарнику, чтобы надеть наручники на задержанного. После чего подсудимый нанес один удар ногой по голове лежавшему и обездвиженному мужчине, причинив ему физическую боль и кровоподтек на скате носа.

В суде Хлуднев вину не признал, пояснил, что он случайно задел потерпевшего.

Решением суда сотрудник полиции осужден на 3,5 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

 

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Метки: суд над полицейским превышение должностных полномочий ударил ногой полицейский ударил задержанного дмитрий хлуднев
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Комментарии (4)

  • Хычник_Ёж 
    Вот такие они все!
    24.08.2017 16:22
    1 | 2

  • wallhack 
    ой, бедненького алкаша ударили немножко, сразу плак плак, зато как бухать под окнами домов и орать на ночь глядя это они бл*ть герои, еще и выеживаются когда их просишь заткнуться или идти в свой двор орать и пить
    24.08.2017 16:56
    0 | 1

  • horton 
    "кровоподтек на скате носа" ?)
    24.08.2017 17:14
    0 | 0

    • Proletary 
      На носу у ската было бы еще круче. Есть язык русский, русский матерный и ментовской. "Глаза голубые, сросшиеся на переносице".
      24.08.2017 17:23
      0 | 0
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