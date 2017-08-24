В Твери осудили полицейского, который ударил задержанного ногой по голове

В Центральном районном суде рассмотрели дело водителя-полицейского ОБППСП УМВД России по г.Твери Дмитрия Хлуднева, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Ночью 22 января 2017 года в Центральный отдел полиции Твери для составления протокола об административном правонарушении были доставлены два пьяных гражданина. Один из задержанных отказался покинуть полицейскую машину. Тогда сотрудник полиции силой вытащил нарушителя из служебного автомобиля, при этом мужчина его оттолкнул. Полицейский повалил правонарушителя на землю, чтобы надеть наручники.

Хлуднев пришёл на помощь напарнику, чтобы надеть наручники на задержанного. После чего подсудимый нанес один удар ногой по голове лежавшему и обездвиженному мужчине, причинив ему физическую боль и кровоподтек на скате носа.

В суде Хлуднев вину не признал, пояснил, что он случайно задел потерпевшего.

Решением суда сотрудник полиции осужден на 3,5 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.