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В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний - ТИА
24 Августа 2017 16:01
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24 августа губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу создания областного Дворца бракосочетания в Твери. Его появление позволит сделать услуги ЗАГСа доступнее, а церемонии заключения браков красивыми и запоминающимися.

- К этому вопросу мы подходим фундаментально, потому что возможность заключить брак в торжественной обстановке - это важный показатель развития общества, который в том числе влияет на демографические процессы, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Его собираются разместить в здании старого автовокзала на Свободном переулке Твери. Здание, построенное в 1958 году в стиле классицизма, с просторными залами, колоннами внутри, отвечает необходимым требованиям будущего Дворца бракосочетаний, но требует серьезной реконструкции. Планируется разместить здесь три зала для торжественной церемонии регистрации браков, комнаты жениха и невесты, кабинеты для приема граждан, предоставления других услуг, архив. Также в проекте будет предусмотрено благоустройство прилегающей территории, обустройство парковки.

По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные залы для торжественных церемоний заключения браков должны быть не только в Твери, но и других районах области. Анализ ситуации на местах показал, что далеко не во всех крупных городах Верхневолжья есть достойные места для регистрации молодоженов. Залы для заключения браков в торжественной обстановке есть в Кашине, Калязине, Конаково, Кесовой Горе. А вот в Торжокском, Вышневолоцком, Ржевском районах такие помещения отсутствуют. Более того, во многих районах ЗАГСы располагаются в местных администрациях, которые не работают по субботам, что неудобно для большинства молодоженов и их гостей. Глава региона поручил взять эту ситуацию на контроль и развивать сеть залов для торжественных церемоний заключения браков по всей области.

Также на совещании обсуждались вопросы повышения эффективности работы органов ЗАГС в регионе.

В настоящее время органами ЗАГС Тверской области предоставляется 12 видов государственных услуг. Это регистрация рождения, регистрация и расторжение брака, установления отцовства, усыновления детей, выдача дубликатов свидетельств, справок и другое. В прошлом году данными услугами воспользовались 150 тысяч граждан. Из них 8674 человек регистрировали брак, сообщает правительство Тверской области

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Метки: Дворец баркосочетаний тверь
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Комментарии (11)

  • Sanytver 
    Да займитесь вы делом уже ........ Дорог нет, сезон отопительный на носу, транспорт в зад....е и т.п.
    24.08.2017 16:31
    0 | 6

  • RSERG 
    Я уже вам столько наобещал, а вам все мало!!!!!!??????
    24.08.2017 16:44
    0 | 6

  • Paul_Moriarty 
    Руденяруденяруденяруденя... Даешь еще больше рудени!

P.S. Совсем с рейтингом швах, да? Бедняжка.
    24.08.2017 16:44
    0 | 2

  • kudimov 
    Осталось губернатору лишь определиться с той, которая будет открывать дворец бракосочетаний - со спортсменкой, комсомолкой и просто красивой девушкой )
    24.08.2017 16:53
    0 | 2

  • zilberman 
    Специально все эти годы ждали пока речной рухнет, чтобы вылезти с этой идеей? От накала кретинизма в городе просто дух захватывает.
    24.08.2017 17:17
    0 | 6

    • kudimov 
      Кстати были сегодня в казанском ''Казане'', на обзорную площадку поднимались пешим ходом - лифт предоставляют тока молодожёнам. ЗАГС ведь тоже в этом Казане располагается ) 
Смотрится сверху все супер!
      24.08.2017 17:30
      0 | 0

  • Proletary 
    Без Парамонова и новость - не новость.
    24.08.2017 17:18
    0 | 1

  • VasyaS 
    "Отсюда комические корабли полетят к Марсу, мы построим гостиницы для межзвездных путешественников ,,,,," 
Кто нибудь его остановит в его обещаниях? Уже не смешно. Хватит у Исполкома ЕР денег?
    24.08.2017 17:21
    0 | 3

  • vorobjaninoff 
    Тогда уж и Дворец бракоразводов тоже надо... Если брать деньгу за их посещение, можно и на речной вокзал накопить.
    24.08.2017 17:27
    0 | 0

  • vorobjaninoff 
    Глава региона поручил взять эту ситуацию на контроль и развивать сеть залов для торжественных церемоний заключения браков по всей области
_______________

Короче, еще можно мобильные ЗАГСы и разводные конторы, онлайн-версии их можно, и можно еще поезд сделать, чтобы по России ездить. Не везде же такие дворцы есть.
    24.08.2017 17:29
    0 | 0

  • Добрый крот 
    Бред про хорошие дороги, из-за которых гибнут водители, оказывается, был не последним...Оказывается, ЗАГСы влияют на демографические показатели. Закусил удила Руденя крепко.)
    24.08.2017 17:34
    0 | 0
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