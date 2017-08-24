В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

24 августа губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу создания областного Дворца бракосочетания в Твери. Его появление позволит сделать услуги ЗАГСа доступнее, а церемонии заключения браков красивыми и запоминающимися.

- К этому вопросу мы подходим фундаментально, потому что возможность заключить брак в торжественной обстановке - это важный показатель развития общества, который в том числе влияет на демографические процессы, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Его собираются разместить в здании старого автовокзала на Свободном переулке Твери. Здание, построенное в 1958 году в стиле классицизма, с просторными залами, колоннами внутри, отвечает необходимым требованиям будущего Дворца бракосочетаний, но требует серьезной реконструкции. Планируется разместить здесь три зала для торжественной церемонии регистрации браков, комнаты жениха и невесты, кабинеты для приема граждан, предоставления других услуг, архив. Также в проекте будет предусмотрено благоустройство прилегающей территории, обустройство парковки.

По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные залы для торжественных церемоний заключения браков должны быть не только в Твери, но и других районах области. Анализ ситуации на местах показал, что далеко не во всех крупных городах Верхневолжья есть достойные места для регистрации молодоженов. Залы для заключения браков в торжественной обстановке есть в Кашине, Калязине, Конаково, Кесовой Горе. А вот в Торжокском, Вышневолоцком, Ржевском районах такие помещения отсутствуют. Более того, во многих районах ЗАГСы располагаются в местных администрациях, которые не работают по субботам, что неудобно для большинства молодоженов и их гостей. Глава региона поручил взять эту ситуацию на контроль и развивать сеть залов для торжественных церемоний заключения браков по всей области.

Также на совещании обсуждались вопросы повышения эффективности работы органов ЗАГС в регионе.

В настоящее время органами ЗАГС Тверской области предоставляется 12 видов государственных услуг. Это регистрация рождения, регистрация и расторжение брака, установления отцовства, усыновления детей, выдача дубликатов свидетельств, справок и другое. В прошлом году данными услугами воспользовались 150 тысяч граждан. Из них 8674 человек регистрировали брак, сообщает правительство Тверской области