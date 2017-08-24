Семь тверских спортсменов примут участие в первенстве России по каратэ

25-28 августа 2017 года в городе Пенза пройдет первенство России по каратэ среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниоров 16-17 лет, 18-20 лет. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 58 регионов страны, прошедшие региональный отбор, всего 900 участников. Тверскую область на соревнованиях будут представлять 7 спортсменов.

Эти соревнования станут дополнительным отбором кандидатов в спортивную сборную команду РФ по каратэ и сильнейших спортсменов для участия на первенстве мира среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, которое пройдет с 26 по 29 октября в испанском городе Тенериф.