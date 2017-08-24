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В Тверской области пьяный мужчина изнасиловал соседку

24 Августа 2017 14:38
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Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего  жителя д. Пено, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1  ст. 131 УК РФ, ч.1 ст. 139 УК РФ (изнасилование, нарушение неприкосновенности жилища).

17 апреля 2017 года ночью пьяный обвиняемый разбил окно в соседнем доме, расположенном в д. Пено, после чего залез внутрь, где в это время  находилась потерпевшая. Мужчина силой вытащил женщину из дома и изнасиловал.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения  под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Метки: изнасилование криминал следственный комитет
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Комментарии (6)

  • Kolyan 
    Много лишних действий. Зачем из дома-то было вытаскивать?
    24.08.2017 14:55
    2 | 12

    • RSERG 
      Вот я тоже подумал, дома то удобней.
      24.08.2017 15:23
      1 | 5

      • horton 
        Так можа она дома была не одна...
        24.08.2017 15:25
        1 | 3

      • bae99 
        Мужик секстримал...
        24.08.2017 15:38
        1 | 1

  • Buzzer 
    Соседка то хоть симпатичная?
    24.08.2017 16:14
    0 | 2

  • Kolyan 
    Ну, наверное да, мужик-то ведь был пьяный...
    24.08.2017 16:48
    0 | 0
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