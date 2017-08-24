В Тверской области пьяный мужчина изнасиловал соседку

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя д. Пено, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131 УК РФ, ч.1 ст. 139 УК РФ (изнасилование, нарушение неприкосновенности жилища).

17 апреля 2017 года ночью пьяный обвиняемый разбил окно в соседнем доме, расположенном в д. Пено, после чего залез внутрь, где в это время находилась потерпевшая. Мужчина силой вытащил женщину из дома и изнасиловал.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.