В Тверскую область прибывает информационный поезд Октябрьской железной дороги

25 августа Информационный поезд Октябрьской железной дороги остановится в городе Бологое. Далее выставочный состав проследует в Тверь, где 27 августа жители города смогут познакомиться с его экспозицией.

Выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской железной дороги, и демонстрирует инновационные проекты и технологии магистрали в области метрологии, экологической безопасности, охраны труда.

Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, посвященная истории становления и развития железных дорог России.

График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги:

25 августа 2017 года – станция Бологое (с 12:00 до 18:30);

27 августа 2017 года – станция Тверь (с 12:00 до 18:30).

Экскурсии проводятся в составе организованных групп.

Время начала экскурсий: 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.

Информацию о формировании организованных групп можно получить

в справочной вокзала или у дежурного помощника начальника вокзала.

Посещение бесплатно.