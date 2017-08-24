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В Тверскую область прибывает информационный поезд Октябрьской железной дороги

24 Августа 2017 14:20
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25 августа Информационный поезд Октябрьской железной дороги остановится в городе Бологое. Далее выставочный состав проследует в Тверь, где 27 августа жители города смогут познакомиться с его экспозицией.

Выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской железной дороги, и демонстрирует инновационные проекты и технологии магистрали в области метрологии, экологической безопасности, охраны труда.

Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, посвященная истории становления и развития железных дорог России.

График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги:

25 августа 2017 года – станция Бологое (с 12:00 до 18:30);

27 августа 2017 года – станция Тверь (с 12:00 до 18:30).

Экскурсии проводятся в составе организованных групп.

Время начала экскурсий: 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.

Информацию о формировании организованных групп можно получить
в справочной вокзала или у дежурного помощника начальника вокзала.

Посещение бесплатно.

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Метки: ожд поезд ожд информационный поезд
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Комментарии (4)

  • peshehod 
    Если бы разыгрывали проездные на "Ласточку", имело бы смысл время потратить.
    24.08.2017 14:56
    0 | 2

  • id1Ray 
    поезд из параллельной реальности, походу слишком дофига получает руководство ржд, если выдумывает такую чушь.
и наверняка кто-то "особо креативный" получит премию за этот бред.
    24.08.2017 15:27
    0 | 6

  • Varg 
    К Октябрю готовятся?
    Прикрепленные видео:
    "Наш паровоз вперед летит"
    24.08.2017 15:34
    0 | 1

  • Торопов 
    Всякую хрень по перегруженному ходу гоняют, а потом врут, что той или иной электричке места нет в графике. Вон, утренняя на Бологое отменяется на целый месяц с начала сентября, только потому, что где то на Новгородчине путь ковыряют. Идиоты клинические и лицемеры.
    24.08.2017 15:35
    0 | 2
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