В Тверскую область прибывает информационный поезд Октябрьской железной дороги

25 августа Информационный поезд Октябрьской железной дороги остановится в городе Бологое. Далее выставочный состав проследует в Тверь, где 27 августа жители города смогут познакомиться с его экспозицией.
Выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской железной дороги, и демонстрирует инновационные проекты и технологии магистрали в области метрологии, экологической безопасности, охраны труда.
Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, посвященная истории становления и развития железных дорог России.
График работы Информационного поезда Октябрьской железной дороги:
25 августа 2017 года – станция Бологое (с 12:00 до 18:30);
27 августа 2017 года – станция Тверь (с 12:00 до 18:30).
Экскурсии проводятся в составе организованных групп.
Время начала экскурсий: 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.
Информацию о формировании организованных групп можно получить
в справочной вокзала или у дежурного помощника начальника вокзала.
Посещение бесплатно.
Комментарии (4)
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Торопов
24.08.2017 15:35
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