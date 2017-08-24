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В Твери обсудили вопросы переименования улиц

24 Августа 2017 14:00
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Возвращение старых названий или переименование улиц на новый лад - вопросы топонимики обсудили в тверской горДуме с представителями общественности.

Переименование улиц в Твери проходило неоднократно, впрочем, и само историческое название город вернул сравнительно недавно. Что касается улиц, то в числе последних - в 2010 году вернули площади Революции историческое название Соборная, по случаю начала восстановления здесь Спасо-Преображенского Собора. Позднее, в 2012 году, была переименована остановка в центре Твери, названная в честь Андрея Желябова. Ныне она носит название «Библиотека имени Герцена».

Все переименования и переписывания названий каждый раз вызывают бурное обсуждение. Причём мнения «за» и «против» распределяются примерно в равных пропорциях. Одним из основных аргументов противников является бюрократические сложности, связанные с переоформлением документов.

По мнению представителей исторического сообщества Твери, вопрос о переименовании улиц – это и вопрос исторической правды и справедливости. Герои прошлого - не всегда герои нынешнего общества. Однако отказываться и забывать историю и тех, кто любил и строил Тверь, не совсем верно. Во время обсуждения назывались имена Екатерины 2, Павла Максимовича и Екатерины Бакуниной. Прозвучало предложение и продолжить начатую практику «двойных» информационных табличек, когда наряду с официальным названием присутствует и историческое. Так, площадь Ленина - «Восьмиугольная площадь», а улица Вагжанова - «Ямская».

Не исключают представители общественности и появления новых названий, многие улицы и проспекты были построены в советское время, и вполне уместно было бы дать им совершенно новые актуальные названия - Московский проспект, площадь Современности, сообщает пресс-служба ТГД.

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Метки: топонимика возвращение названий улиц
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Комментарии (17)

  • 321pusk 
    Кто эти "представители общественности"? Хочу стать ими и не видеть иных проблем....
    24.08.2017 13:42
    0 | 23

  • HuanCarlosEsteban 
    Будто бы нет более злободневных проблем в нашем городе. Обсудили бы состояние коммунального хозяйства, инженерных сетей, дорог в частном секторе. Да и вообще кому нужны все эти переименования, особенно, учитывая насколько дорогое это удовольствие. Имитация бурной деятельности ТГД...
    24.08.2017 13:43
    2 | 15

    • BEKTOP 
       Да  думаю им особо без разницы, что обсуждать. Важен процесс, а не результат :) Могут и предложенные Вами темы обсудить с тем же результатом. Главное, чтоб в политику не лезли и национального лидера не трогали. А темы для обсуждения мы им всегда подкинем, список целый дадим , чтобы общественность без дела не сидела.  
Непонятно только, зачем надо выносить это все в ленту новостей?
И так лента новостей превратилась в какое-то провинциальное убожество.  Такое ощущение, что из тверского региона  жизнь совсем ушла, ни идей, ни планов, ничего...
По-моему, такой мелкоты и провинциальности в ленте новостей  еще никогда не было.
      24.08.2017 15:19
      2 | 2

  • fen 15 
    В городе строятся новые микрорайоны там и называйте как хотите: Московский проспект, Московский бульвар, Московская набережная, улица Собянина и т.д. Тем более что Московское княжество всегда соперничало с Тверским, соперничество закончилось грязной победой Москвы. Зачем нам губернатор который так любит Москву, ему бы лучше там, а нам нужен тот кто будет думать и радеть за родной край.
    24.08.2017 14:08
    0 | 14

  • 1234@1234 
    А чем Желябов хуже Герцена? Герцен что,монархист был? А Твери не хватает проспекта Путина и площади Рудени точно.
    24.08.2017 14:15
    0 | 5

  • vepr76 
    Тупик Единой России, Пустырь СержантаБертрана
    24.08.2017 14:20
    0 | 12

    • mriya 
      пустырей у нас еще много, я поддерживаю в честь им.Бертрана!)
      24.08.2017 15:12
      0 | 2

  • Partisan 
    Только мост им. Кадырова, и попробуйте откажитесь, депутатишки. Это вам не Желябова трогать))
    24.08.2017 14:32
    0 | 6

    • Ferapont 
      Таковой есть в Твери..
      Прикрепленные изображения:
      24.08.2017 15:03
      1 | 2

    • BEKTOP 
      Идея хорошая. Но только надо не переименовать, а -присвоить.
Думаю, надо  заранее  присвоить новому строящемуся  Западный мост имени Рамзана Кадырова. В Питере уже есть мост имени Ахмата Кадырова,но ни одного моста им.Рамзана Кадырова в России до сих пор нет.
В связи с чем у Твери появляется уникальный шанс.
Тогда, скорее всего, все проблемы с  финансированием нового мостабудут сняты, в крайнем случае- будут быстро решаться после вмешательства самого Рамзана Кадырова. 
А может быть, под этот проект будет выделено дополнительное финансирование. Пусть там только попробуют что-то проволынить или деньги зажать на мост им.Рамзана Кадырова.
Голову включите сами и представьте, какие документы, какой проект федеральным  чиновникам  будет проще отправить в долгий ящик, сославшись на "денег нет":
1) какой-то там "Западный" мост в какой-то там Твери , или 
2) документы, где будет крупно написано "МОСТ ИМ.РАМЗАНА КАДЫРОВА" ?
Думаю,  во втором случае финансирование пойдет "на ура", чтобы потом не пришлось извиняться перед Рамзаном и быть заподозренными в нелояльности и саботаже. А что если жителям Твери плюс ко всему удастся уговорить Рамзана Кадырова взять строительство нового  кадыровского  моста под свой личный контроль?
А то тут писали, что Руденя с Путиным что-то обсудили насчет моста...Да надо было Рудене не с Путиным, а с  Кадыровым такие вопросы обсуждать, если есть желание сдвинуть дело с мертвой точки.
Предлагаю жителям города и общественности просить согласия Р.Кадырова о присвоении его имени строящемуся мосту и  уже сегодня образовать инициативную группу по подготовке референдума о присвоении будущему мосту имени Рамзана Кадырова заранее.
Думаю, надо поторапливаться, пока Чечня снова   от России не надумала отделиться.
      24.08.2017 15:38
      0 | 1

      • Шевелев 
        Не замахнуться ли нам на Речной вокзал с аналогичной идеей?
        24.08.2017 15:57
        0 | 3

        • BEKTOP 
          Тоже неплохой вариант. Но пусть лучше это решают сами жители- что для них сегодня более значимо и актуальнее.
Надо составить список объектов,претендующих на звание   Рамзана Кадырова, и вынести на всенародное обсуждение. И пусть жители путем голосования решат, какому объекту носить имя Рамзана Кадырова.
Возможно, таких объектов может быть не один. Речной -один из вариантов. Предлагайте еще , давайте обсудим это здесь. Разве мы не общественность ?
          24.08.2017 16:11
          0 | 0

  • Любопытный Зонд 
    У нас как ни начни называть - то поповщина со, то совдепия.
    24.08.2017 15:27
    2 | 0

  • BEKTOP 
    Болтуны. После смерти Белоусова было решено назвать одну из новых улиц его именем. 15 лет прошло, где эта улица? 
Может, лучше сперва свои собственные решения выполнить, a уж потом только думать, чего бы еще переименовать ?
    24.08.2017 15:43
    0 | 3

    • CSM-101 
      А что дядя Саша прям заслужил улицу в свою честь?
      24.08.2017 16:07
      0 | 0

      • BEKTOP 
        Как минимум решение такое было  принято и не отменено.
Массовых протестов общественности оно не вызвало. Ни тогда, ни тем более  после. Это опять же как минимум.
Мое личное мнение: заслужил. Так сложилось, что именно под его руководством город прошел один из самых тяжелых периодов в истории страны. И в-общем, на мой взгляд, достойно.

А вообще можно запустить хотя бы  электронную голосовалку, чтобы узнать мнение общественности. Думаю, проводить полноценный референдум по поводу каждого нового названия улицы затея неуместная
а вот выносить варианты на электронную голосовалку+ ящик с прорезью для тех, у кого интернета нет или кто не желает им пользоваться. Думаю вопрос решаем.

В принципе, достоин Белоусов или нет, как минимуи с точки зрения пользователей ТИА можно было бы прямо сейчас, например, я бы дальше написал :
кто считает, что достоин-  ставьте "+", 
недостоин- "-".
Но я этого делать не буду( точнее не могу) по причинам психологического свойства , так как личное у многих предвзятое отношение к автору ( т.е. ко мне), его аватаре, прежним публикациям будет в той или иной степени переноситься на Белоусова и влиять на результаты голосования.
Поэтому лучше голосовалку разместить от имени редакции или на сайте горадминистрации. Уверен, плюсов будет  много.
По моим личным наблюдениям, оценка А.П.Белоусова за прошедшее после его смерти времени изменилась только в лучшую сторону.Даже среди  тех, кто при его жизни по ряду вопросов были  оппонентами.
        24.08.2017 16:33
        0 | 0

  • kudimov 
    Проспект 50 лет Октября переименуют в Московский проспект. На мой взгляд это основная цель нынешней движухи - благодарность за асфальт.
    24.08.2017 17:10
    0 | 0
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