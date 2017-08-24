В Твери обсудили вопросы переименования улиц

Возвращение старых названий или переименование улиц на новый лад - вопросы топонимики обсудили в тверской горДуме с представителями общественности.

Переименование улиц в Твери проходило неоднократно, впрочем, и само историческое название город вернул сравнительно недавно. Что касается улиц, то в числе последних - в 2010 году вернули площади Революции историческое название Соборная, по случаю начала восстановления здесь Спасо-Преображенского Собора. Позднее, в 2012 году, была переименована остановка в центре Твери, названная в честь Андрея Желябова. Ныне она носит название «Библиотека имени Герцена».

Все переименования и переписывания названий каждый раз вызывают бурное обсуждение. Причём мнения «за» и «против» распределяются примерно в равных пропорциях. Одним из основных аргументов противников является бюрократические сложности, связанные с переоформлением документов.

По мнению представителей исторического сообщества Твери, вопрос о переименовании улиц – это и вопрос исторической правды и справедливости. Герои прошлого - не всегда герои нынешнего общества. Однако отказываться и забывать историю и тех, кто любил и строил Тверь, не совсем верно. Во время обсуждения назывались имена Екатерины 2, Павла Максимовича и Екатерины Бакуниной. Прозвучало предложение и продолжить начатую практику «двойных» информационных табличек, когда наряду с официальным названием присутствует и историческое. Так, площадь Ленина - «Восьмиугольная площадь», а улица Вагжанова - «Ямская».

Не исключают представители общественности и появления новых названий, многие улицы и проспекты были построены в советское время, и вполне уместно было бы дать им совершенно новые актуальные названия - Московский проспект, площадь Современности, сообщает пресс-служба ТГД.