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В Твери пьяного водителя иномарки остановило дерево

В Твери пьяного водителя иномарки остановило дерево - ТИА
24 Августа 2017 12:43
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Фоторепортаж

На небольшом отрезке пути от Комсомольской площади до Политехнического университета водитель Suzuki Grand Vitara умудрился совершить сразу несколько ДТП. Виной тому оказалось 0, 9 промилле алкоголя в крови.

Автомобилист, как умел, ехал по проспекту Ленина в сторону Мигалово. На Комсомольской площади он не замечал ни припаркованных машин, ни движущихся. Задев две машины, отважный водитель Suzuki поехал дальше, но  с управлением в итоге не справился и напротив Политеха въехал в ограждение, а затем в дерево.

Тест на состояние опьянения показал у мужчины 0,9 промилле алкоголя в крови. 

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Метки: дтп в твери дтп с пьяным водителем дтп с пьяным водителем
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Комментарии (11)

  • TvereZ 
    Может быть, пора уже  расформировать гаи//гибдд, а их жалование отдать на озеленение? )))
    24.08.2017 13:10
    3 | 8

    • Beqbmak 
      А при чем тут ГИБДД?
      24.08.2017 13:12
      0 | 0

      • TvereZ 
        При том, что останавливать у деревьев получается как-то убедительнее, причем без погонь в духе GTA по городу... )))
        24.08.2017 13:16
        0 | 5

    • Varg 
      Слово жалование  лишнее.
      24.08.2017 15:37
      0 | 0

  • horror 
    Очень жаль что не сдох ублюдок!
    24.08.2017 13:15
    4 | 1

  • Alx 
     0,9 промилле - это легкая степень опьянения. Водитель после 100 грамм водки так чудил?
    24.08.2017 15:10
    0 | 2

    • RSERG 
      А он вероятно пил не закусывая.
      24.08.2017 15:29
      0 | 0

      • Gorev 
        Может это девушка была!!!
        24.08.2017 15:40
        0 | 0

  • AlbatroS 
    У каждого своя граница опьянения, у этого 0.9, знаю человека у которого от 50 гр. вина передоз случается, поэтому не пьет.
    24.08.2017 15:36
    0 | 0

    • Alx 
      Прям с 50 грамм вина полностью теряет координацию движений? Никогда такого не видел.
      24.08.2017 15:39
      0 | 0

  • VoToN 
    Понять и простить! Это может случиться с каждым! Во всем виноват Горзеленстрой потому что не спилил деревья, и дорожники, и... Путин!!!
    24.08.2017 17:00
    0 | 0
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