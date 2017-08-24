В Твери пьяного водителя иномарки остановило дерево

На небольшом отрезке пути от Комсомольской площади до Политехнического университета водитель Suzuki Grand Vitara умудрился совершить сразу несколько ДТП. Виной тому оказалось 0, 9 промилле алкоголя в крови.

Автомобилист, как умел, ехал по проспекту Ленина в сторону Мигалово. На Комсомольской площади он не замечал ни припаркованных машин, ни движущихся. Задев две машины, отважный водитель Suzuki поехал дальше, но с управлением в итоге не справился и напротив Политеха въехал в ограждение, а затем в дерево.

Тест на состояние опьянения показал у мужчины 0,9 промилле алкоголя в крови.