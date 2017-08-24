В Твери прошел чемпионат по теннису

С 18 по 23 августа в Твери прошел чемпионат области по теннису. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена. Турнир прошел на теннисных кортах парка Победы в Твери. 23 августа определились победители и призеры в парных разрядах.

Итоги

Личный разряд (Женщины)

1. Алиса Хрусталева (Тверь)

2. Ева Кораблева (Рыбинск)

3. Елизавета Смирнова (Тверь/Кострома)



Личный разряд (Мужчины)

1. Никита Шорин (Рыбинск)

2. Игорь Красильников (Тверь)

3. Алексей Некрасов (Москва)



Парный разряд (Женщины)

1. Алиса Хрусталева/Елизавета Смирнова

2. Дарья Мажара (Удомля)/Ева Кораблева

3. Инна Кондратьева/Полина Сидорова (Тверь)



Парный разряд (Мужчины)

1. Алексей Некрасов (Москва)/Никита Шорин

2. Алексей Антонов/Алексей Емельянов

3. Василий Верин/Антон Рудь



Смешанный разряд

1. Виктория Григорьева/Михаил Суворов (Тверь)

2. Полина Сидорова/Алексей Антонов (Тверь)

3. Алиса Хрусталева/Алексей Глазунов (Тверь)

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области