В Твери прошел чемпионат по теннису

С 18 по 23 августа в Твери прошел чемпионат области по теннису. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена. Турнир прошел на теннисных кортах парка Победы в Твери. 23 августа определились победители и призеры в парных разрядах.
Итоги
Личный разряд (Женщины)
1. Алиса Хрусталева (Тверь)
2. Ева Кораблева (Рыбинск)
3. Елизавета Смирнова (Тверь/Кострома)
Личный разряд (Мужчины)
1. Никита Шорин (Рыбинск)
2. Игорь Красильников (Тверь)
3. Алексей Некрасов (Москва)
Парный разряд (Женщины)
1. Алиса Хрусталева/Елизавета Смирнова
2. Дарья Мажара (Удомля)/Ева Кораблева
3. Инна Кондратьева/Полина Сидорова (Тверь)
Парный разряд (Мужчины)
1. Алексей Некрасов (Москва)/Никита Шорин
2. Алексей Антонов/Алексей Емельянов
3. Василий Верин/Антон Рудь
Смешанный разряд
1. Виктория Григорьева/Михаил Суворов (Тверь)
2. Полина Сидорова/Алексей Антонов (Тверь)
3. Алиса Хрусталева/Алексей Глазунов (Тверь)
Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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