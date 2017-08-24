В деревне Веригино Зубцовского района были преданы земле останки 202 советских солдат

Жители Зубцова отметили 75-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные митинги прошли у Мемориального комплекса Победы в Зубцове и деревне Веригино Зубцовского района. Участие в памятных мероприятиях принял спикер областного парламента Сергей Голубев.

75 лет прошло, как войны 31-й армии Западного фронта в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции, освободили Зубцов. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

- Это день великой Победы, потому что город был освобожден, и одновременно день памяти тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, тех, кто погиб, не дожил до освобождения Зубцова, - комментирует председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. - Эту память я призываю всех поддерживать, и мы будем делать все, чтобы она жила.

Память о павших героях помогают хранить поисковики. Поисковые отряды группы «Стерх» и туристическо-поискового клуба «Горизонт» Московского энергетического института в течение десяти лет работают на Зубцовской земле. Последние три года поиски велись в деревне Карамзино, поисковики пытались установить расположение 331 стрелковой дивизии 20 армии, которая освобождала Зубцов в августе 42-го. Прошлой весной удалось найти месторасположение госпиталя, поднять первый медальон, установить имя солдата, передать этот медальон родственникам из Рязанской области. В этом году поисковикам снова улыбнулась удача. Весной они подняли солдата с подписанным портсигаром.

- На портсигаре была надпись на двух языках – русском и латыни – «Иванов Иван и Иванов Ваня», - рассказывает командир туристическо-поискового клуба «Горизонт» Московского энергетического института Богдан Таранин. - В списке солдат 331 дивизии, погибших в это время, значился Иванов Иван Лукьянович 1908 года рождения, красноармеец стрелкового полка 10108 331 стрелковой дивизии. Сомнений в том, что это именно тот солдат нет.

13 августа 1942 года в ходе ожесточенных боев солдат получил многочисленные осколочные ранения и с передовой был доставлен госпиталь, где скончался от ран. В День 75-ой годовщины освобождения Зубцова произошло возвращение солдата на Родину, в Мичуринск.

Для поисковиков находка именной вещи или медальона – это большая удача. По поисковой статистике устанавливается имя одного солдата из шестидесяти или даже ста найденных красноармейцев и офицеров. В этом году поисковики клуба «Горизонт» и отряда «Стерх» установили имена около 450 человек.

В День памяти в деревне Веригино Зубцовского района были преданы земле останки 202 советских солдат и офицера. Первое торжественное захоронение павших при защите своей Родины воинов, найденных в ходе полевых экспедиций, состоялось 26 лет назад. Здесь, в Веригино, обрели покой более десяти тысяч героев.