В Твери пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

3 сентября в Твери на площадке у гипермаркета по адресу: проспект Калинина,13а - состоится сельскохозяйственная ярмарка. Время работы ярмарки - с 10:00 до 16:00.

На ярмарке будет организована торговля сельскохозяйственной продукцией, произведенной сельхозпредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, предприятиями перерабатывающей промышленности и изделиями ремесленников Тверской области.

Тверитяне и гости города смогут приобрести здесь мясо, молоко, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия. И, конечно, здесь будет представлен богатый выбор картофеля и другой сезонной продукции - овощей, фруктов, меда, солений.