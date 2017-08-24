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В Твери хозяин затопленной фекалиями квартиры отсудил у управляющей компании более 240 тысяч рублей

24 Августа 2017 10:51
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Собственник квартиры в дома по ул. 2-я Красина в Твери обратился в суд с иском к Управляющей компании о взыскании неустойки, судебных расходов, штрафа, компенсации морального вреда.

9 января 2017 года в результате засорения канализационного стояка в подвале квартира была затоплена неочищенными стоками. Как следует из акта обследования квартиры, уровень воды в помещении по всему полу составлял около 10 см; намокли и пришли в негодность ковры, мебель, повреждены межкомнатные двери и наличники, намокли обои по периметру квартиры, поврежден ламинат, пришла в негодность обувь.

20 января пострадавший в адрес УК направил претензию, в которой предложил ответчику в добровольном порядке возместить ущерб в течение 10 дней. Претензия была оставлена без ответа.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что управляющая компания не предприняла необходимых мер к надлежащему содержанию общего имущества дома, в результате чего и произошло затопление квартиры истца.

Интересно, что суд не принял во внимание доводы представителя УК о том, что жилец соседней квартиры сорвал заглушку, установленную на канализации из-за имеющейся у него задолженности по оплате коммунальных усл (именно это стало причиной засора).

Решением Центрального районного суда Твери с Управляющей компании в пользу собственника затопленной квартиры взыскано в общем итоге 244 050 рублей.

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Метки: затопило квартиру возмещение ущерба лопнул стояк канализационный стояк
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Комментарии (2)

  • Филин 
    У нас уже заглушки ставят?
    24.08.2017 11:05
    0 | 0

  • Alx 
    Взысканные 244 050 рублей УК соберет с жильцов дома, которые оплачивают коммунальные услуги, надо полагать?
    24.08.2017 11:05
    0 | 2
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