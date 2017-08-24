Для реконструкции стадиона «Химик» выделят более 25 млн. рублей из федерального бюджета

Субсидия будет выделена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (ФЦП).

В рамках реконструкции запланирована модернизация ядра стадиона с устройством игрового футбольного поля, легкоатлетических дорожек и секторов, восстановление существующих покрытий пешеходных дорожек и проездов для техники, реконструкция восточной трибуны, переустройство системы озвучивания, реконструкция ВИП-трибуны.

- На выполнение второго этапа реконструкции стадиона «Химик» также будут направлены средства консолидированного бюджета Тверской области в объеме 74,6 миллионов рублей, - рассказал председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области А.А. Решетов.

Также в рамках ФЦП в Твери планируют построить гребной центр. Разработку проектной документации по объекту необходимо завершить в 2018 году. Далее регион направит заявку на получение софинансирования для строительства гребного центра. Он будет построен на земельном участке, расположенном в Центральном районе Твери на реке Волга (Борисоглебская пристань), находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой, сообщает портал fcp.minsport.gov.ru