В Твери поймали серийного грабителя, который срывал золотые украшения с пенсионерок

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Твери задержали по подозрению в совершении серии грабежей ранее судимого 42-летнего жителя Калининского района. Злоумышленник «промышлял» нападениями на женщин пенсионного возраста, на которых замечал золотые украшения. Жертвами налетчика стали 5 жительниц нескольких районов Твери.

Все преступления совершены по одной схеме: во дворах многоэтажек подозреваемый поджидал одиноко идущих женщин пожилого возраста и следовал за ними до подъезда, где нападал и срывал золотые серьги или цепочки, после чего скрывался. Общая сумма причиненного материального ущерба по 5 эпизодам составила около 100 000 рублей.

Оперативники выяснили, что похищенные золотые украшения мужчина сдавал в ломбарды. Полицейские сейчас устанавливают местонахождение похищенных ювелирных изделий.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статье 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ближайшее время данные уголовные дела будут объединены в одно производство. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по Тверской области