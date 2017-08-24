В колонии Тверской области родственники пытаются пронести телефоны, сим-карты и наркотики

21 августа при обходе прилегающей территории исправительной колонии № 6 строгого режима (г. Бежецк) в комнате ожидания для родственников, за телевизором, были обнаружены сотовый телефон и 9 сим-карт. Запрещенные предметы изъяты, их владельцы не установлены. Проводится служебная проверка.

Поясним, что комнатами ожидания называются помещения, в которых родственники осужденных ожидают своей очереди на свидание или передачу.

22 августа в ИК-9 строгого режима (Нелидовский район) у гражданки М., прибывшей на длительное свидание к сыну, было обнаружено неизвестное вещество, спрятанное в нижнем белье. При прохождении контрольно-пропускного пункта пожилую женщину предупредили об ответственности за пронос запрещенных предметов и предложили ей сдать их. В итоге свидание было прекращено, а материалы проверки направлены по подследственности для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Несколькими днями ранее в ИК-4 (г. Торжок) при досмотре передачи, предназначенной одному из осужденных, были обнаружены 24 сим-карты в тюбике с зубной пастой. В отношении гражданки, отправившей передачу, проводится проверка по ст. 19.12 КоАП РФ. Административный штраф составляет от 3000 до 5000 рублей.

Cбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительном учреждении, в соответствии со статьей 228.1 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.