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В эпидсезон 2017-18 в Тверской области планируется привить от гриппа 520 тыс.человек

24 Августа 2017 09:59
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Накануне очередного эпидсезона по гриппу и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что наиболее эффективный способ профилактики гриппа - это вакцинация. Вакцинация проводится осенью, до начала эпидемии.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм к  выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его начала.

В Тверской области ежегодно бесплатно прививаются: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,  сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

В эпидсезон 2017-2018гг. планируется привить 40% населения области (520 тыс. человек) из групп риска в рамках Национального календаря профилактических прививок. В июле 2017г. в Тверскую область поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» для вакцинации взрослых. Привито более 10 тыс. человек.

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Метки: грипп орви эпидсезон вакцинация
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