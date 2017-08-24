В эпидсезон 2017-18 в Тверской области планируется привить от гриппа 520 тыс.человек

Накануне очередного эпидсезона по гриппу и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что наиболее эффективный способ профилактики гриппа - это вакцинация. Вакцинация проводится осенью, до начала эпидемии.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его начала.

В Тверской области ежегодно бесплатно прививаются: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

В эпидсезон 2017-2018гг. планируется привить 40% населения области (520 тыс. человек) из групп риска в рамках Национального календаря профилактических прививок. В июле 2017г. в Тверскую область поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» для вакцинации взрослых. Привито более 10 тыс. человек.