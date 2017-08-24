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В Твери поймали богомола

В Твери поймали богомола - ТИА
24 Августа 2017 09:47
Автор:

Фоторепортаж

Вот такую фотографию прислал нам читатель Юрий. Богомола случайно заметили в районе вокзала в Твери – он сидел на каштане. Насекомое даже удалось покормить.

- Мы ему муху поймали и на руке протянули. Он лапами цапнул и съел. Потом мы его обратно на ветку посадили. Я сам в Ташкенте родился, там их много, но здесь я первый раз их вижу.

Действительно, научная литература утверждает, что обыкновенный богомол распространён на юге Европы от Португалии до Турции и Украины. Также встречается на многих островах Средиземного моря, в Египте и Судане, на Ближнем Востоке от Израиля до Ирана. В России он всё же обитает в южных регионах. Впрочем, в конце XX века ареал стал понемногу расширяться на север. По состоянию на 2012 год богомол обыкновенный стал многочисленным на севере Германии, появился даже в Беларуси и Латвии.

Сложно сказать, каким ветром занесло хищное крупное насекомое в Тверь: то ли решил ещё больше расширить среду обитания, то ли удрал от хозяина из террариума.

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Метки: богомол богомолы в твери
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Комментарии (6)

  • jazz-y 
    А... я уж подумал "богомол" - это типа "огнеборца"...
    24.08.2017 09:59
    0 | 3

    • pessimist 
      Не. Те кого Вы имели ввиду называются словом "богомолец".
      24.08.2017 10:29
      0 | 5

  • Kolyan 
    Явно поездом прибыл из солнечной Средней Азии. Хорошо, что не скорпион, или каракурт. Ну или не гюрза, к примеру....
    24.08.2017 10:05
    0 | 5

  • Sogood 
    Как приручить богомола? Медленно поднесите пачку с надписью "Табак" (как на фото) к богомолу, и пусть он заползет на нее. Не делайте никаких резких движений, пусть богомол вдунет)
    Прикрепленные изображения:
    24.08.2017 10:34
    1 | 2

  • Любопытный Зонд 
    В принципе, они и в средней полосе встречаются, только довольно редко.
    24.08.2017 10:53
    0 | 1

  • VoToN 
    Нелегальный мигрант! Срочно депортировать! Выделить под это дело 100 млн руб :)
    24.08.2017 10:56
    0 | 4
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