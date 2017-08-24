В Твери поймали богомола

Вот такую фотографию прислал нам читатель Юрий. Богомола случайно заметили в районе вокзала в Твери – он сидел на каштане. Насекомое даже удалось покормить.

- Мы ему муху поймали и на руке протянули. Он лапами цапнул и съел. Потом мы его обратно на ветку посадили. Я сам в Ташкенте родился, там их много, но здесь я первый раз их вижу.

Действительно, научная литература утверждает, что обыкновенный богомол распространён на юге Европы от Португалии до Турции и Украины. Также встречается на многих островах Средиземного моря, в Египте и Судане, на Ближнем Востоке от Израиля до Ирана. В России он всё же обитает в южных регионах. Впрочем, в конце XX века ареал стал понемногу расширяться на север. По состоянию на 2012 год богомол обыкновенный стал многочисленным на севере Германии, появился даже в Беларуси и Латвии.

Сложно сказать, каким ветром занесло хищное крупное насекомое в Тверь: то ли решил ещё больше расширить среду обитания, то ли удрал от хозяина из террариума.